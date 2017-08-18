印度总理莫迪将首访缅甸：担忧中缅接近

印媒称，消息人士透露，在为出席东盟峰会访问了缅甸首都内比都之后不到3年，总理纳伦德拉·莫迪可能于9月6日至7日对缅甸进行访问。此次访问将被安排在9月3日至5日于中国厦门举行的金砖国家峰会之后。
《印度快报》网站8月17日刊登题为《随着中国拉拢邻国，总理莫迪将于9月访问缅甸》的报道称，随着中国对缅甸进行拉拢——该国领导人昂山素季自从掌权以来两次访问中国，印度对两国之间的关系感到戒备。除了海上边界以外，印度和缅甸还拥有1600公里敏感而疏于管控的陆地边界。
官员们称，预料在莫迪访问期间，双方将重申它们关于不允许叛乱组织利用本国土地从事不利于对方的恶意行动，这对于居住在边界沿线的民众十分重要。尽管这将是莫迪就任总理3年以来对缅甸的首次正式访问，但是在此期间两国间有过多次高层访问。
报道称，尽管没有缅甸领导人受邀出席莫迪的就职宣誓仪式，但印度已经尝试通过一系列访问主动与这个邻国进行接触。新德里希望在莫迪访问期间展现其对两国关系的承诺，尤其是因为它把缅甸称为印度东进政策的关键支柱。
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