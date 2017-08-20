82%新加坡学生表示希望成为班上第一

三年一度的国际学生评估项目（PISA）结果显示，新加坡学生比其它国家学生更有上进心。
这是一项由经济合作与发展组织（OECD，简称经合组织）所发起的项目。该评估项目收集了来自72个国家和经济体的54万名学生的反馈，旨在研究身心健康与成绩之间的关联。
其中一个调查问题问及受访学生，他们是否想要成为班上第一。在新加坡的受访学生中，82%表示肯定。这比经合组织国家的平均——60%——还要高出许多。
研究也显示，那些表示希望表现更好的学生，实际上的成绩也较优。
虽然上进心能够驱动学习的动力，让学生在学业上表现更好，但是过度的上进心却也能成为心理负担。
5825名新加坡学生的评估结果显示，他们其中多数对于考试和成绩都非常焦急。
他们的回答包括：“我常常担心，参加考试对我来说会很困难。” “我担心学校的成绩会不好。” “就算考试的准备充分，我还是会感觉非常焦虑。” “每次准备考试的时候，我都会变得很紧张。” “在学校里，每当遇到我不知道怎么解决的任务时，我会很紧张。”
因此，新加坡学生对调查问题所做出的反馈，显示出了他们的焦虑程度比经合组织国家的平均焦虑程度要高出许多。
例如，平均66%的经合组织国家学生表示会担心学校成绩不好，而新加坡学生则有86%表示担心。
对于在准备充分的情况下参加考试，55%的经济组织国家学生表示会感到非常焦急，而新加坡学生则有76%。
据新加坡《海峡时报》引述，新加坡教育部表示，由于受访学生年龄为15岁，这在新加坡正好是在为N水准和O水准考试做准备的中四学生，因此他们更紧张成绩，是可以理解的。
此外，新加坡教育部近年来对小六离校会考的评分系统、以及中学后教育学府的录取制度的改革，正是为了缓解学生的焦虑程度并提高学习的乐趣。
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