美国要与俄罗斯争夺欧洲天然气市场

法媒称，美国页岩气的持续飞速发展将让美国成为天然气净出口国，推动美国企业抢占一些新市场，并与俄罗斯争夺在欧洲的势力范围。
据法新社纽约8月7日报道，美国总统特朗普本周宣布的对俄制裁将会影响能源行业。尽管美国政府随后的表态试图让人安心，但华盛顿的最新措施还是让欧洲大陆的天然气供应问题重新成为关注焦点。
报道称，根据欧盟委员会的一份报告，今年第一季度俄罗斯运往欧洲的天然气接近纪录水平，占欧洲进口总量的41%。
另一方面，美国能源部的一份报告指出，美国天然气生产的增长速度自2005年以来一直快于消费，美国将在明年从进口国正式变为净出口国。
作为出口国，美国直到去年仅拥有通往邻国加拿大和墨西哥的天然气管道。另外有几艘天然气运输船按时从阿拉斯加州出发。
去年，在美国南部的路易斯安那州，谢尼埃能源公司萨宾帕斯项目的首个液化天然气出口终端落成。
该项目让美国能够利用运输船来大量出口天然气。自从该出口终端投入使用以来，13%的出口运往欧洲。
另外四个位于得克萨斯州和东海岸马里兰州的项目正在建设当中。
CFRA研究公司的能源分析师斯图尔特·格利克曼解释说，“最初美国的天然气运输船大部分运往亚洲”，那里的天然气价格高于欧洲，不过后来两地价格“趋同”了。
报道称，由于到欧洲的运输成本更低，这就推动了向欧洲大陆的出口。即使加上横跨大西洋的费用，美国天然气相对于欧洲当地生产的天然气而言，依然具有竞争力。
普氏能源资讯公司天然气领域的负责人艾拉·约瑟夫说：“目前美国的出口大部分针对欧洲地中海国家，不过运往北欧和波罗的海地区的出口量开始增加。”
美国总统7月正式访问波兰时，曾祝贺美国首艘天然气运输船运抵该国。
艾拉·约瑟夫强调：“对于市场来说这是一大改变。将（与俄罗斯天然气）产生更多的（正面）竞争。”
不过，伯恩斯坦研究公司的克林特·奥斯瓦尔德表示：“俄罗斯天然气工业股份公司将不会容忍其市场份额突然缩减。”他提醒说，该公司与欧洲签署了长期合同，并且始终提供最便宜的产品。
能源风险分析公司的迈克尔·沙尔解释说，美国天然气不会完全代替俄罗斯天然气，“但提供了一种可靠的替代选择，让欧洲能够更好地控制价格”。
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