密码安全"圣经"作者认错:密码复杂难记反而不安全

外媒称，在很多办公室职员的日常工作中，令他们头疼的一件事是：他们不得不使用由随机的数字和字母组成的、复杂又难记的密码。
据英国《每日电讯报》网站8月8日报道，但14年前第一个提出密码安全法则的人现在承认，他的建议是完全错误的。
2003年，比尔·伯尔在为美国政府工作期间，写下了关于密码安全的“圣经”。他建议在密码中使用大写字母、数字和符号，认为这样一来，它们就很难被猜出来。
正是由于听从了他的建议，公司和网站开始要求人们设置非常复杂的密码，如“P@55w0rd”、“Football123”等等，而IT部门也会要求员工每90天重置一次密码。
然而，这些密码并没有提高计算机系统的安全性，反而让它们变得更不安全了，因为用户最后要么重复使用同一个密码，要么把密码写下来贴在屏幕旁边。
引入数字和符号也没有增强密码抵御黑客“暴力破解”的能力。“暴力破解”是指计算机不断尝试每一个可能的组合以猜出密码。
如今已经退休的伯尔对美国《华尔街日报》说：“我现在对自己此前的大部分工作感到后悔。结果可能是，很多普通人觉得太复杂了，难以理解，而事实上我完全搞错了。”
他说，定期更换密码的建议被误解了，因为大多数人只会换掉其中一个字符，比如把“username1”换成“username2”，这根本防不了黑客。
2015年，英国政府通信总部建议公司不要再重置密码，称此举带来的不便，远大于有限的安全效果。
伯尔撰写的美国国家科学和技术研究所密码指南最近经过了修改，旧的法则被抛弃。
新指南建议人们使用长但容易记住的“密词”，即使用一连串单词，不必强调特殊字母或数字。“僵尸网络”发动的黑客攻击，需要1万亿年才能破解“horsecarrotsaddlestable”（“马胡萝卜马鞍稳定”）这样的密码，而破解“P@55w0rd”只需要1分钟。
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