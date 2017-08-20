曼谷机场设自助通关 新加坡护照可首先使用

泰国驻新加坡大使馆19日宣布，持新加坡护照者从曼谷素万那普国际机场入境时，可使用其自动通关电子门入境。
泰国大使馆在Facebook上发布公告指出，泰国移民局已宣布泰国开始在机场使用电子闸门来为外国旅客实行出入境检查。而新加坡则是第一个被允许在素万那普国际机场使用该服务设施的国家。
泰国移民局会考虑在不久的未来让更多国家也能使用电子闸门。
公告指出，希望使用电子闸门通关的新加坡籍旅客，无需提前跟泰国移民办公厅进行注册。通关时，电子闸门将会自动收录旅客的信息和指纹，以便为下次的身份鉴别使用。这些信息也会与航班的登记系统进行联系，以比对和确认乘客的身份。
要注意的是，该服务只为观光旅客开放（30天免签）。具有其它访问目的者则依然需要申请签证，并使用普通的通关程序。
泰国移民局指出，该电子闸门通关服务已通过安全分析、并基于与新加坡的一项互惠协议，新加坡如今也正在考虑允许泰国籍旅客使用其电子通关设施。
在初步阶段，素万那普国际机场会保留两扇电子闸门供新加坡旅客使用。接下来，泰国移民局也将考虑在廊曼国际机场、乌塔保国际机场、普吉国际机场开放该服务设施。
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