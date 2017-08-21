朝鲜指美韩军演是“火上浇油”

外媒称，美国国防部说，美国和韩国将于21日开始举行为期10余天的军事演习。据称将有1.75万名美军士兵参加这项名为“乙支自由卫士”（UFG）的联合军演。除了这两个国家的军队外，澳大利亚、加拿大、哥伦比亚、丹麦、新西兰、荷兰和英国的士兵也将参加此次演习。
据德国《明镜》周刊网站8月18日报道，美国国防部说：“‘乙支自由卫士’联合军演是一项计算机模拟的防御性演习，旨在改善保护该地区的准备工作，并确保朝鲜半岛的稳定。”
报道称，在近期美国和朝鲜之间的相互口头攻击升级后，此次军演可能会再次导致两国关系紧张。朝鲜把美韩两国的定期军演视为威胁。
另据韩联社8月18日报道，据韩国国防部消息，韩美将于21日至31日进行“乙支自由卫士”联合军演，5万名韩军和1.75万名美军参演，美军人数较去年减少7500人。
报道称，去年UFG军演时，美军共有2.5万人参与，其中包括美国本土部队和2500名太平洋司令部下属的海外增援军。今年军演海外增援军较去年稍微增加，驻韩美军兵力减少。演习是否会动用美军战略武器，韩国军方未作具体说明。
据悉，此次军演共分两个部分，第一部分（21日至25日）是同步进行政府演习和军事演习，第二部分（28日至31日）仅进行军事演习。
韩国国防部强调，韩美UFG联合军演是每年举行的防御性指挥所演习，旨在确保韩国的安全，指挥所演习是在指挥所内模拟战争情况进行。
韩联社报道称，文在寅总统20日在联合参谋本部议长就职典礼上重申致力于改革军队和加强国防能力的承诺。文在寅成为首位参加联合参谋本部议长交接仪式的国家元首。郑景斗接替李淳镇出任此职。
此外据韩联社报道，美国太平洋司令部司令哈里斯和美国战略司令部司令约翰·海滕20日访问韩国。
当天，哈里斯将同韩国国防部长官宋永武就应对朝鲜进行磋商。据悉，哈里斯还将与韩国军方高层评估半岛安全局势、朝军动向，并重申严厉应对朝鲜。
报道称，哈里斯和海滕都出席了韩国联合参谋本部议长离就任仪式，两人还会与韩国军方高层人士会晤并参观联合军演。此外，美国导弹防御局新任局长塞缪尔·格里夫斯将于本周访问韩国。美军高层在UFG联合军演之际陆续访问韩国实属罕见。
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