解放军建军90年实现翻天覆地变化

从小米步枪到国产航母，从保家卫国到海外维和，境外媒体认为，解放军建军90年来实现了翻天覆地的变化。
据德国《新德意志报》网站7月31日报道，在中国人民解放军即将迎来建军90周年之际，俄罗斯和中国海军在“欧洲心脏”波罗的海举行了军演。此次军演表明中国军队目前有能力到本国领土之外的地方行动。因此，中国正走在成为与美国竞争的超级军事大国道路上吗？北京强调自己的军事政策目标不是这样的。
其实，自上世纪70年代末中国推行改革开放以来，中国人民解放军也发挥了重要作用。
报道称，自上世纪80年代初以来，中国共产党的政策是让军队越来越多地把保卫国家当做根本任务。在解放军建军90周年之际，同时也是军队最高统帅的中国国家主席习近平上周说，调整之后，中国军队规模更加精干，结构更加优化，编成更加科学，从根本上改变了长期以来陆战型的力量结构，迈出由数量规模型向质量效能型转变的一大步。
迄今为止中国军队主要依靠陆军，现在正通过科研支出建立复杂的军事结构和拥有精锐作战部队的总体协调系统，以便始终保证最大战斗能力。解放军到2017年底将裁军30万人。与此同时，中国的军事预算从2014年的950亿欧元（1欧元约合7.9元人民币——本网注）增加到了2017年的1398亿欧元。
中国认为，冷战结束后，美国和俄罗斯发动相互摧毁性战争的危险显著减小，国家间争端、地区冲突、内部紧张局势、内战、恐怖袭击和巨大自然灾害的危险却大大增加。
因此，中国军队的现代化与当前的政治和安全目标紧密相连。中国需要为自己的发展创造“和平周边环境”的立场并不新鲜。此外，从2002年以来，中国一直支持联合国授权的维和行动。2016年中国向联合国缴纳维和摊款8.44亿美元。2015年，中国宣布建立一支能随时参与联合国维和行动的8000人部队。自2008年以来，中国也参与打击海盗的国际行动，且富有成效。
报道称，官方的说法是，人民解放军的最高任务一直是保障国家安全。这个大国想为全球安全和稳定作出贡献，同时不让自己参加军备竞赛。
另据台湾《中国时报》网站7月30日报道称，解放军7月30日上午在内蒙古朱日和训练基地举行建军90周年阅兵。回顾解放军武器装备的发展史，从最初的“小米加步枪”，到如今打造国产航母，展开航母编队远洋训练。90年来，解放军的“弹药库”发生翻天覆地变化，反映出军队从弱到强的发展历程。
报道称，1949年以前，解放军的武器装备以步枪、冲锋枪、迫击炮等单兵武器装备为主，品种繁多，却陈旧落后、数量有限。1949年以后，鉴于当时工业基础过于薄弱，国防事业应急购买苏联先进装备，建立独立的国防体系。报道称，上世纪六七十年代，解放军成功完成“两弹一星”项目，创造世界上研制时间最短的发展奇迹。在1978年中共十一届三中全会之后，解放军武器装备发展驶上“快车道”，并逐渐开始对外出售军备，以出口收益解决军工企业的经费来源，又为武器研制提供重要资金，形成良性循环。
台湾《中国时报》援引军事专家分析指出，到了2015年9月3日的大阅兵，参阅的武器装备基本为国产现役主战装备，反映了大陆国防实力和国防科技的发展水平。“中国创造”成为新形势下解放军武器装备发展最好的时代注脚。今年4月，中国自主设计建造的航母正式下水，更是解放军武器装备升级换代的重要节点，“百年梦想终于成为现实”。军事专家强调，从最初的缴获，简单的维护和保障，到引进国外先进武器装备，再到现在的独立创新。90年历程，解放军武器装备发展走到今天实属不易。
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