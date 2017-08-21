是通用词还是商标？“Google”这事儿已闹到美国最高法院

据Ars Technica报道，“google”是否属于通用词汇，不适用于商标保护权？这已经成为美国最高法院需要回答的一个问题。
美国最高法院受理的将是一起商标诉讼，谷歌在低一级法院已经胜诉。原告称，谷歌公司名称不应当再享有商标保护权，因为对于公众来说，“google”等同于“搜索互联网”。
原告在向美国最高法院提交的材料中称，“对于表达利用任意搜索引擎搜索互联网的行为来说，没有一个词汇比‘google’更合适了。”
Google也曾列出过他们最害怕的几件事情，其中之一就是：“我们面临着商标上的风险。比如说，有这样一种可能，‘Google’太常用，以至于它变成了‘搜索’的同义词。已经变成了一个动词被收录到词典，进而变成通用词。如果这种事情发生了，我们就会失去这个词的商标保护，以至于其他人可以随便用这个词来命名他们的产品，这会挤压我们商标的空间。”
当某个品牌成为通用词汇后，它们不再被作为商标，成为所谓“非商标化的受害者”，Google也同样面临着通用词与商标的风险。
“google”商标纠纷最早出现在2012年，当时，克里斯·吉莱斯皮（Chris Gillespie）注册了763个包含有“google”的域名，其中包括“googledonaldtrump.com”。谷歌根据《统一域名争端解决政策》提起投诉，声称这些域名侵犯了其商标权。谷歌得到支持，一个仲裁委员会命令取消这些域名。
吉莱斯皮则提起诉讼，要求法院宣布谷歌商标无效。美国联邦第九巡回上诉法院去年裁定，即使“google”含义被认为是搜索互联网，谷歌可以继续享有商标保护权，原因之一是谷歌不仅仅是一家搜索引擎。
上诉法院裁定，“即使人们在一般和无差别意义上使用动词‘google’，这并不说明公众对这一词汇含义的理解。”
上诉法院法官称。只有当一个词汇成为某一行为的“唯一描述符”，竞争对手不使用这一词汇就无法参与市场竞争的情况下，一个词汇才会被非商标化。
吉莱斯皮现在上诉至美国最高法院。最高法院可能需要数个月时间才会决定是否受理该案。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost