非洲是“一带一路”重要一环

俄罗斯东方新观察网站8月17日刊发俄罗斯政治观察家德米特里·博卡列夫的文章《非洲对中国丝绸之路的意义》称，众所周知，非洲是中国新丝绸之路计划的一个重要方向。同在欧亚地区一样，中国也计划在非洲建设铁路公路网，再通过非洲东部和北部的众多港口与“21世纪海上丝绸之路”相连，从而打造统一的欧亚非经济空间。
文章称，非洲新基础设施的建设如火如荼。在建的交通运输线路纵贯南北、横跨东西。位于地中海沿岸的阿尔及利亚是其中一条南北通道的起点。“海上丝绸之路”途经地中海。
文章称，2016年初，中阿两国公司签署了关于在阿尔及利亚建设一座新港口的议定书。新港口将是该国最大的港口，成为阿尔及利亚的“海上北大门”。多条公路将从这里出发，通往内陆深处。中国专家还参与修建纵贯阿尔及利亚的南北高速公路。
文章称，在东西方向，值得一提的是中国帮助肯尼亚建设的、于2017年5月底正式通车的蒙内铁路。这条铁路将肯尼亚大型港口蒙巴萨（也是“海上丝绸之路”的重要站点）与首都内罗毕连接起来。肯尼亚和中国认为，这条铁路的通车标志着地区一体化和区域发展进入一个新的阶段，因为它开启了统一的东非铁路网的建设征程。
文章称，现在中国是非洲大陆的主要贸易伙伴。中国还致力于维护非洲的稳定，向非洲冲突地区派遣维和部队。
文章称，中国领导人在2015年中非合作论坛约翰内斯堡峰会上提出了中非十大合作计划。毋庸置疑，在中国成为非洲大陆主要力量的漫长道路上，此次峰会成为最后一段路程的起点。如果目标得以实现，中国将得到整个非洲大陆及其富饶的自然资源。中国还从非洲进口其他矿产资源和农产品。非洲还是中国商品的巨大销售市场。
文章称，这还不是一切。中国热衷于开辟全球贸易通道，而非洲则是这类通道上至关重要的环节。如果所有非洲国家都参与新丝绸之路倡议，那么非洲东海岸的港口便可以通过铁路与西岸港口相连。这样一来，“海上丝绸之路”便可延伸到大西洋，通往南北美洲。届时，中国的丝绸之路将环绕整个世界。
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