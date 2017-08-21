菲律宾经济从美国转向中国：“我们必须与时俱进”

英国广播公司（BBC）网站8月18日发表亚洲商业事务记者卡里什玛·瓦斯瓦尼的文章称，两年前，菲律宾深陷在与中国的苦涩争端当中。而现在，菲律宾想挣中国的钱。到底发生了什么？
文章称，一部分是因为这对于菲律宾来说是个实实在在的困境。它是个小岛国，偏安亚太区一隅，围绕在周围的都是一些强大得多的国家。菲律宾主要的财政收入和军事协助都来源于美国。还有着大量的人口需要就业，和一些急需资助的基础设施建设，没有一件事是菲律宾能够独立完成的。于是菲律宾只能在美国和中国这两个超级大国之间，玩一种躲躲闪闪的游戏。
文章认为，尽管在南海问题上有不同主张，但马尼拉政府现在正在软化立场，以求获得来自北京方面的投资。
“在这个时候，我们在彼此间建立信心是非常重要的，”菲律宾的财政部长卡洛斯·多明格斯说。“我们不是要放弃任何（南海的）主张，但是总统认为这个时候应该更友好，而不是惹起更多争吵。”
文章称，直到2014年，中国对菲律宾的投资是微不足道的，和北京在东南亚其他地方的投资相比是九牛一毛。在菲律宾总统杜特尔特执政之下，这段新的友谊开出花朵，无疑有一部分因为是中国能够资助杜特尔特所需要的贷款，实现他“建设，建设，再建设”的政策。
文章称，多明格斯透露，菲律宾打算在10月第一次向中国启动2亿美元的国债，试图获取中国的投资。
“我们认为中国的贷款能够令我们获益，特别是如果我们能够以聪明的方式和他们谈判。没有人把这些东西硬塞给我们。”
文章认为，就现在看来，中国似乎是占得先手。北京在世界很多地区开展基建项目，令很多亚洲合作伙伴相信，中国对它们的兴趣是长期的。
与此同时，亚洲国家越来越觉得，它们传统的盟友美国在特朗普当选之后变得不再可靠。即使它们不会公开这样说，但是在经济和商业策略上的改变很能说明问题。
“我们与美国的生意会继续，但不会再像过去那样占那么大的经济比重，”多明格斯财长说，“我们在（上世纪）60年代曾经只有美国汽车……现在我们看到中国的摩托车。我们必须与时俱进。”
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