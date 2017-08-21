一对情侣在餐厅用公共餐具喂狗 网友炸了：公德心何在？！

近日，网上出现了一段宠物狗用公共餐具喝奶茶的视频，视频中一对男女在地下餐厅吃饭，身边的宠物狗则站在餐椅上，舔食碗里的奶茶，期间并无工作人员前来制止。
据视频拍摄者小董讲述，当时这对男女正坐在她旁边的桌位吃饭，还带着一只宠物狗。开始时女子将奶茶倒进手里喂狗，男子见状告诉女子“这样多麻烦，把奶茶倒进碗里不就得了么”。随后，女子将奶茶倒进桌上装小咸菜的碗里，让宠物狗舔食。
“这是公共餐具啊，以后还要给人用的，怎么可以用来喂狗呢？”看到眼前的情景，小董也感到难以置信。家中同样养狗的她表示，就算十分喜爱狗，在公共场合也应遵守起码的社会公德。
视频传到网上后，网友们也炸了，谴责声音不断：
@火星人与水星人得星球大战：我也养狗，但是不会这么做。在家里你愿意怎么样就怎样，出门了，你要是真爱它，干嘛不给它买个专用的便于携带的杯子呢，这毕竟是人吃饭的碗，不是给狗用的。
@给儿瑞儿：自己也养狗，每次出去会给狗带一个杯盖当碗，狗出门喝水是肯定的，但用店里的餐具确实不好！
@下雨天流浪的喵：其实带狗出去吃饭很正常，但是用人的餐具就不好了，自己是喜欢狗，但也有不喜欢狗的人。再说了，还是要注意卫生，毕竟那是公共场合，背后清洁工作也是一回事。
@瓶儿婆婆：曾经看到一美女嘴对嘴喂狗吃香肠，接受不了，没想到还有人狗共用餐具的。每个人的喜好各不同，谁也无权评判，但是，人应该有最起码的公德和对他人的尊重，你喜欢不代表所有人都喜欢。
@梁嘟嘟er：那是你的狗，不是大家的。。。
@只恨时光太匆匆Andy：我自己也养狗，每次只要带狗狗出去都自己带狗盆的，而且确实不适合带狗狗到公共人员密集的地方，难免有怕狗狗的人，到时候吓到人惊到狗都不好。现在之所以有部分人讨厌养狗的都是被这帮没有素质的养狗的给搅和的
@shero-xin：我也养狗.但我痛恨这种自私的养狗方式.你可以与狗共食共寝.但那应该发生在你自己的私人领域.而不是公共场合.使用公共餐具.不是所有人都喜欢狗、猫等小动物.别用这种愚蠢的方式激发彼此的共存的矛盾.别因为你的自私让所有爱狗人士站在舆论的风口浪尖！
@八桶九筒：你可以把它当儿子女儿，但是它不是所有人都把它当儿子女儿。不管你多喜欢它但公共场合这样的行为也很不应该。
随着人们生活水平的提高，豢养宠物的家庭也越来越多，公园、商场、餐厅等公共场所随处可见宠物的身影，诸多不文明现象也随之而来。
网友说，如今，爱狗人士都快成了“贬义词”，很大程度上是因为一些狗主人“任性”造成的。对于层出不穷的不文明养狗现象，网友们愤怒又无奈。
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