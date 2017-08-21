受够了碎屏？一项新技术能让碎屏手机通过升温自我修复

英国《每日邮报》网站8月17日发表了题为《受够了碎屏？摩托罗拉为一款能通过升温而自我修复的手机申请专利》的报道。
手机掉落，无比痛苦地发现屏幕玻璃摔花了。这样的经历可能很快就会成为过去。
根据摩托罗拉申请的一项新专利，未来可能会有能够通过令屏幕升温而自我修复的手机。
这个不可思议的过程依赖的是“形状记忆聚合物”，它是一种能够变形并且随后通过加热恢复原状的材料。
这项在美国申请的专利解释说，使用者可以利用一款应用程序来标记屏幕的哪个部分受损。随后，手机将能够使用自身电力加热该区域并修复破损。加热也可以通过将智能手机放置在加热座中来进行，或者将某种很热的物体放在手机上，如直发器或熨斗。
这种材料可以用在包含触摸传感器的液晶显示屏或发光二极管显示屏上面。它可能只对小裂缝有效，无法再造彻底粉碎的屏幕。
这项专利于2016年2月首次提交申请，并于上周公之于众。不过这并不意味着摩托罗拉一定会制造这款配件。
该专利表示，它将能对已发生的“变形中的一部分或全部”实施“逆转”。
该专利称：“虽然可以用不同的刺激来触发反应，但在很多情况下，刺激是利用热量，这会令材料温度升高。”
修复破碎的屏幕或许看起来是一项小工作，但它是一项价值数十亿美元的全球业务。
苹果公司6月宣布，将为那些受够了碎屏问题的客户提供更快速的解决方案。到2017年底，它将在美国、英国和中国等25个国家约400家得到授权的第三方维修中心配备用于修复碎裂的iPhone手机屏幕的机器。
苹果公司名为Horizon Machine的装置此前只配备给该公司近500家零售店和邮寄维修中心使用，并且该公司对这一装置的设计严加保护。
这项调整也正值美国八个州颁布“维修权”法案之际，这些法案旨在撬开苹果等高科技制造商严密把控的维修网络。
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