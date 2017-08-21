班农暗示特朗普竞选“是场骗局”：竞选承诺难兑现

美媒称，斯蒂芬·班农说，他在外面会给特朗普总统“打掩护”。这位前白宫首席战略师在18日离职数小时后承认了一些事，其坦率程度令人吃惊。
据美国《华盛顿邮报》网站8月19日报道，班农对《旗帜周刊》记者说：“我们曾为之战斗并赢得的特朗普总统任期已经完结。我们仍在进行一场大型运动，我们将在特朗普总统任期内做成一些事。但这一总统任期已经完结。它将成为其他某种东西。将发生各种各样的战斗，会有好日子，也会有坏日子，但这一总统任期已经完结。”
班农究竟是什么意思？他进行了详细解释。
报道称，班农在谈到特朗普时说：“我只是认为，他做成某件事的能力——尤其是较大的事，例如隔离墙，还有我们曾为之战斗的那些影响广阔的事——将变得困难得多。”
那些留任的白宫顾问将对特朗普产生何种影响？
班农说：“我认为，他们将试图让他变得温和起来，我认为，他将签署一项债务上限协议；我认为你们会看到这种玩意儿。他的天然倾向——我认为，你们本周在夏洛茨维尔事件上看到了这种倾向——他在债务问题上的真实立场是他的基础选民的立场，助他当选的立场。我认为，你们将看到在这方面受到很多制约。我认为，将变得常规许多。”
报道称，关于特朗普的这番话，正是班农说他为总统“打掩护”的真实含义。在特朗普未能履行竞选承诺时，班农会向他的忠实信徒保证，总统的出发点是好的，但沼泽挡住了他的去路。
但关键的是，班农认为特朗普将会失败。隔离墙？很可能不会建。大幅减税？班农预测“他们将实施非常标准的共和党版本税收政策”。废除奥巴马医改法案？对不起。班农称特朗普支持的共和党计划是“改革奥巴马医改的半心半意的尝试”。
《华盛顿邮报》称，说得简单点、明白点就是，特朗普的竞选是一场骗局。班农认为，特朗普兜售的那些观点不可能付诸行动。报道认为，将回到布赖特巴特新闻网的班农将责任归咎于总统身边的每个人，而不是总统本人。
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