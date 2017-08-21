眼部检测可发现阿尔茨海默症

英媒称，一项新研究显示，一种眼部检测可在症状出现前20年就发现阿尔茨海默症。
据英国《每日邮报》网站8月18日报道，洛杉矶的研究人员试着让16名病人做了这种眼部检测。
专家们说，有关发现是迄今为止阿尔茨海默症研究中最大的突破之一，它首次表明我们有望找到一种划算的非侵入式检测手段。
该研究论文的主要作者、美国锡达斯-赛奈医疗中心神经外科医生马亚·科洛纽-阿马维说：“这些发现表明，视网膜可以成为诊断阿尔茨海默症的可靠信息来源。”
科洛纽-阿马维说：“分析视网膜的主要优势之一是其具有可重复性。这让我们能监视病人和他们疾病的发展状况。”
大约10年前，正式诊断某人患有阿尔茨海默症的唯一方式是在此人死后分析其大脑。
近年来，医生能通过对活人大脑进行正电子发射计算机断层扫描（PET），来识别阿尔茨海默症的患病迹象。
然而，PET很贵且是侵入式的，因为病人需要注射放射性示踪剂。
为将自己的非侵入式眼部检查手段转化为适用于人类的技术，科洛纽-阿马维的研究团队同澳大利亚联邦科学与工业研究组织、美国加利福尼亚南部大学和加利福尼亚大学洛杉矶分校等多个机构的研究人员进行了合作。
研究人员对16名阿尔茨海默症患者进行了临床试验。病人喝下一种包含姜黄素的溶液。姜黄素是香料姜黄中的一种天然成分。
姜黄素会让视网膜中的淀粉样蛋白斑“亮起来”，并被研究人员检测到。
研究人员发现，他们的检测结果同利用常规侵入式检测方法得出的结果一样准确。
锡达斯-赛奈医疗中心神经外科主任基思·布莱克说，有关发现为尽早诊断出阿尔茨海默症带来了希望。
布莱克说：“我们希望，这种眼部检查能用来尽早发现阿尔茨海默症，以便于通过用药和改变生活方式来干预和改变病程。”
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