中国向债务驱动的海外收购亮红灯：防债务失控

外媒称，中国18日采取行动，遏制企业向境外投资，从而发出它要控制债务失控的最强烈信号。债务失控会对中国放缓的经济构成威胁。
据美国《纽约时报》网站8月18日报道，北京近几个月加大力度，限制一些企业购买海外资产，因为担心中国的企业在全球的一系列收购行为是由过度借贷推动的。
最新的一项举措是，国务院在《关于进一步引导和规范境外投资方向的指导意见》中说，有关部门将处罚违反境外投资规定的企业，并将其纳入黑名单。声明转发自国家发展改革委员会、商务部、外交部和人民银行的一份规范境外投资的文件。
声明重申了去年12月发出的一项警告，即由于“非理性”的投资趋势，对境外投资施加限制。
声明说，文件所描述的这些境外投资不符合宏观调控政策，政府必须有效防范各种类型的风险。但是，政府支持石油、天然气和有利于中国“一带一路”计划的境外投资。
报道称，近几年中国投资者境外投资激增的情况令人担心飙升的公司债务水平会破坏中国经济稳定并进一步削弱人民币。
报道还称，中国政府在近几个月表示，将加强对企业资产负债表的审查，并警告说一些最大型的企业有可能对经济构成系统性威胁。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost