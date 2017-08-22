启用防熔毁核电站 中国在核电竞争中击败美国

香港《南华早报》网站8月18日刊登题为《中国在竞争中击败美国，即将启用世界首座防熔毁核电站》的报道称，在浙江省三门县一座面朝东海的小半岛上，坐落着世界上最先进的核反应堆，这是中国吹响的清洁能源工业号角。
现场人员说，再过两周，核电站将借助一双机械臂向AP1000反应堆的芯轴装载100多根燃料棒。
西安交通大学核科学教授单建强说，很多人正屏息以待，盼望三门核电站并网发电，因为AP1000反应堆“是降低核熔毁风险的简单而天才的解决办法”。他说，三门核电站投入使用“对国内外都陷入困境的核工业可能是一件振奋人心的事情”。
美国西屋电气公司设计并生产的AP1000反应堆配有上水箱，一旦停电，所有水泵停止工作时，上水箱可以冲刷反应堆堆芯，使之保持冷却。热水将变为水蒸气，耗尽堆芯反应能量，这些能量将通过热交换器散发到大气中，然后水蒸气将冷凝并返回水箱。只要有重力，这个循环就可以在无人干预的情况下持续进行。
用大白话说，就是反应堆的设计可以防熔毁。
报道称，与目前使用的技术相比，AP1000反应堆的安全度理论上提高了100倍，所需管道减少了80%，控制电缆减少了85%，而且仅需三分之一的水泵。
报道称，浙江即将进行的燃料装载是AP1000反应堆开始运转的最后一步，它将使中国超过该反应堆的设计国美国，成为启用这个堪称最先进核电站的首个国家。
如果说AP1000反应堆在中国诞生一路艰难的话，那么它在原设计国的概念几乎从一开始就注定了必然失败。自1979年宾夕法尼亚州三英里岛核电站发生事故以来，美国尚未修建一座新的核电站。
希尔曼-斯特林律师事务所驻东京的合伙人兼全球核集团事务负责人乔治·博罗瓦斯说，美国的“核复兴”时代已经一去不复返了。“核复兴”是十年前提出的一个术语，用以描述代替化石燃料的清洁能源的复兴。
报道称，美国核能前景暗淡，至少部分原因是自己造成的。特朗普总统3月份签署的“促进能源独立和经济增长”的行政命令，不仅废除了他的前任于2015年签署的“清洁能源计划”，而且阻碍了清洁能源技术的投资和开发，包括核电。
但是，美国之失恰是中国所得。博罗瓦斯说：“AP1000反应堆技术已转让给中国，而中国的项目即将启用。”他说，中国需要核能，从而减少对化石燃料进口的依赖，同时也有助于政府实现减排目标。
此外，它还有一个吸引力就是创造大量就业岗位，以及核电技术和硬件领域利润丰厚的出口业务前景。
三门核电站的所有者中国核工业集团公司董事长王寿君说：“核工业现在迎来了最好的发展机遇。”
中国政府不仅斥巨资发展核电，而且为海上漂浮发电平台使用的小型反应堆、商业反应堆以及快速中子反应堆、熔盐反应堆、加速器驱动反应堆、核聚变电站投入了巨资，预计几十年内还将建成世界上用于发电的首座稳定燃烧“人造太阳”。
博罗瓦斯说：“中国正在形成正确的模式，支持其清洁发电的长期目标。”
中国在建的核电站大约有20座，超过了任何其他国家。随着三门核电站的启用，该产业有望获准在国内兴建更多反应堆，甚至出口AP1000技术。
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