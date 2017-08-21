白宫团队已解除10名成员职务 “离职潮”或将延续

西媒称，自从上台以来，特朗普展现了美国历届总统中最鲜明的“反政治”个性。从言论和行动上来看，这位白宫新主人在解除官员职务的时候，依然还像昔日解雇员工一样“跟着感觉走”。
据西班牙《阿贝赛报》网站8月20日报道，“就让特朗普按特朗普的方式行事！”这是这位特立独行的美国总统的支持者的口头禅之一。特朗普早已习惯了率领自己的“帝国”驰骋商海，但他作为总统给人留下的印象却是极难与之共事，这与任何一个政府都需要的团队稳定背道而驰。从政经验的缺乏使特朗普比历届总统都更需要组建内部和谐平衡的团队。然而7个月过去了，他仅在白宫团队就解除了10名重要成员的职务。如果算上政府官员，这一解职名单将增加至14人。这应该是史上最不稳定的总统任期开端。
报道称，当了三周的国家安全顾问之后，迈克尔·弗林因上任前曾与俄罗斯政府有联系并试图隐瞒此事而被迫辞职。从那以后，特朗普的白宫团队成员开始一个接一个的离开。白宫首席战略师、总统高级顾问斯蒂芬·班农的离职是最新的例子。班农的离开是特朗普交给白宫办公厅主任约翰·凯利的“清洗”任务的一部分。
报道称，在班农之后，特朗普极端民族主义团队成员的“离职潮”预计仍将延续下去。白宫外交政策高级官员塞巴斯蒂安·戈尔卡可能成为下一个被解职的人。戈尔卡因其在反恐等问题上的极端建议而引起不小的争议。
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