俄媒猜测中国或将试射巨浪-3型导弹：射程超1万公里

俄罗斯卫星网8月18日发表题为《俄专家：中国将很快测试巨浪-3洲际弹道导弹》的文章称，中国正在研制新式海基巨浪-3型洲际弹道导弹。中国媒体对此进行了报道。俄罗斯军事专家瓦西里·卡申对该导弹的意义进行了评价。
文章称，其实，近几年中，已传出过中国正在研制新式潜射巨浪-3型导弹的信息。美国国防部最近有关中国军事实力报告中对此也有过阐述。预计，该型导弹将用于装备096型弹道导弹核潜艇。7月末8月初，互联网上刊出中国032型测试潜艇（世界最大非核动力潜艇）照片。该潜艇在大连造船厂正在重新装备，舰上安装的导弹发射管可部署更大、更长型导弹，进而潜艇的外观发生了变化。所有这些，让大家对巨浪-3型导弹项目兴趣大增。
文章称，目前，中国海军拥有4艘装备巨浪-2型导弹的094/94G核动力潜艇。这是中国历史上首支海基战略核力量。
文章认为，尽管巨浪-2型导弹射程可达7400至8000公里，但其遏制能力依然有限。为发展海军战略核力量，中国需要更大型的、射程可达11000-13000公里的导弹，最好是分导式多弹头。
文章还预测，巨浪-3导弹项目的发展要更快些。其实，它与巨浪-2差别不是很大，而巨浪-2和巨浪-1型之间则有着较大的不同。巨浪-1是中国第一代海基弹道导弹，其射程仅有1700公里。中国人已经积累了丰富的经验，能够更快地向前发展。
另据台湾“中央社”8月19日报道称，解放军海军032型潜艇改装，外界猜测是为试验巨浪-3潜射弹道导弹做准备。俄罗斯军事专家认为，为发展海军战略核力量，解放军很快就会测试射程估逾1.1万公里的新型潜射导弹。
报道称，大陆媒体日前报道，近期曝光的网络照片显示，解放军海军唯一的032型传统动力弹道导弹试验潜艇的舰桥围壳进行改装，后部升高，被认为是为试验巨浪-3潜射弹道导弹做准备。
报道称，解放军现役潜射弹道导弹为巨浪-2，是东风-31型洲际弹道导弹的改良型。目前尚无官方消息证实巨浪-3的存在。
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