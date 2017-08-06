“脱欧”陷僵局　英国政府内外交困

部分保守党人士认为，正是因为特雷莎·梅在保守党支持率顶峰时违背承诺，提前举行大选，导致该党在议会下院失去绝对多数地位，无法单独执政，不得不拉拢小党组成联合政府。保守党支持率也从６月大选前领先反对党工党近２０个百分点变为在选后被反超。大选后，保守党和工党内均出现“特雷莎·梅应该引咎辞职”的声音。





欧盟英国“脱欧”事务首席谈判官米歇尔·巴尼耶日前直言，欧英双方能否就“脱欧”条件达成一致，取决于英国国内的政治形势，包括即将在１０月举行的保守党大会及旨在将现有欧盟法律转换为英国国内法的《大废除法案》能否在英国议会通过。





分析人士认为，在即将举行的保守党大会上，特雷莎·梅可能遭遇来自党内的重大挑战，而《大废除法案》的前途则被视为对保守党执政能力和对议会控制力的重大考验。（新华社稿）