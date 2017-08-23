不同调！美军三高官齐声协韩 文在寅重申勿对朝动武

外媒称，美国太平洋司令部司令哈里斯、战略司令部司令海滕、导弹防御局局长格里夫斯8月22日在韩国乌山基地举行联合记者会，重申美国对韩国的协防承诺。美军三位核心高官同时访问韩国极为罕见，一起召开记者会更难得一见。
据韩联社8月22日报道，三名美军高级官员到访韩国，观摩8月21日启动的韩美“乙支自由卫士”联合军演。驻韩美军司令文森特·布鲁克斯、韩美联合司令部副司令金炳周等出席了当天的记者会。
海滕负责向朝鲜半岛出动远程战略轰炸机等战略武器；哈里斯管辖太平洋战区，负责在战时向半岛增兵；格里夫斯负责增援导弹防御力量。
报道称，记者会在两辆“爱国者”防空导弹发射车前进行，展现了“遏制挑衅的坚决意志”。
哈里斯表示，美国将继续保护盟友安全，保持着充分的协防状态。他说，用外交手段解决当前朝鲜半岛问题的确很重要，但强力的外交手段需要有强力的军事力量支撑，美国用军事力量为外交提供后盾。
报道称，当天记者会结束后，美国军方高官搭乘直升机访问了位于星州的驻韩美军“萨德”基地。有意见认为，此举旨在释放“萨德”部署应尽快完成的信号。
另据韩联社8月21日报道，韩国总统文在寅当日接见美国两党国会议员团时强调，不能让在废墟中崛起的韩国重新沦为废墟，重申韩方反对美方对朝动武的立场。
此外据《日本经济新闻》8月22日报道。美韩两军实施的联合演习8月21日在韩国拉开帷幕。虽然演习以计算机模拟作战为主，但也含有在发现朝鲜攻击韩国的征兆时，确认对朝实施先发打击程序的内容，这也使演习带有基于美朝对立的实战化性质。朝鲜一方面对演习予以强烈谴责，另一方面也在关注美国的动向。朝鲜半岛的紧迫形势还在继续。
报道称，一方面保留对话姿态，一方面又强化军事压力——美国的真实意图究竟能在多大程度上被朝鲜理解不免让人担忧。累积的军事紧张令美朝外交沟通渠道变窄，发生偶发性冲突的风险有增无减。
据韩联社8月22日报道，朝鲜人民军板门店代表部发言人8月22日发表谈话称，朝方视韩美“乙支自由卫士”军演为美国发起的军事挑衅，对此将实施报复和惩罚。这是朝鲜就8月21日军演启动以来首次发表官方立场。
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