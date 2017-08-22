美军舰将装备新型雷达：反导能力强 未来上航母

美国《国家利益》双月刊网站8月17日发表题为《美国海军驱逐舰即将装备令人生畏的新型雷达》的报道称，雷神公司AN/SPY-6（V）防空反导雷达（AMDR）的远程探测和跟踪能力将被推向极限。该公司称，AN/SPY-6（V）防空反导雷达在试验中表现良好。
雷神公司表示，在夏威夷考爱岛美国海军太平洋导弹试射场进行的第二次活动目标飞行试验中，AN/SPY-6（V）雷达成功搜寻、捕获并跟踪了一个弹道导弹试验目标。这种氮化镓材料的有源相控阵雷达将成为美国海军阿利·伯克级Flight III型驱逐舰的核心部分。
美国海军上校冈野诚子（音）说：“我们不断地通过提高目标的射程和复杂性来增加这种雷达的工作压力。试验表明，这种雷达已经达到性能要求。AN/SPY-6（V）是美国最先进的雷达，未来几十年内它将是美国海军水面作战部队的基石。”
雷神公司称，与2017年3月进行的第一次活动目标飞行试验相比，此次试验的活动目标“是更复杂，也更具威胁代表性的弹道导弹目标”。此次试验的目的是“挑战”AN/SPY-6（V）雷达远程探测和跟踪能力。雷神公司称，在此次试验中，该型雷达对远程导弹目标从发射开始的整个飞行过程都进行了捕获和跟踪。
雷神公司表示，在此次试验之前，AN/SPY-6（V）雷达还接受了一系列难度逐渐增加的测试。雷神公司在一份声明中称：“为达到里程碑的程度，AN/SPY-6（V）雷达在试验中接受了越来越复杂的目标挑战。有关目标包括随机出现的综合防空与反导目标、卫星和航空器。”
好消息是，AN/SPY-6（V）雷达项目比原计划提前完成。雷神公司称：“该项目仍在交付阿利·伯克级Flight III型驱逐舰首舰的正常轨道上。”
AN/SPY-6（V）也是未来装备所有福特级核动力航母的基础型号雷达。尽管“福特”号航母装备的是AN/SPY-3双波段雷达（美军计划在“朱姆沃尔特”级驱逐舰上装备这种雷达），从“约翰·肯尼迪”号航母开始，未来美军所有的航母都将装备基于AN/SPY-6（V）的“企业空中监视雷达”。
雷神公司称：“美国海军的新型‘企业空中监视雷达’利用了AN/SPY-6雷达的高扩展性设计和成熟技术，以满足航母和两栖舰的任务需求。新型‘企业空中监视雷达’与AN/SPY-6雷达在硬件和软件方面的通用性，提供了在维护、训练、后勤和全寿命保障等方面的优势。”
如果这种氮化镓材料的防空反导雷达被证明是成功的，那么它将成为性能更优、体型更小的雷达的先驱。氮化镓材质收/发模块传输信号的强度是砷化镓材质收/发模块的5倍多。
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