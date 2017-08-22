世界经济卡住了？市场屏息等待全球央行年会

德媒称，请想象您正在开车，然后坚定地踩下油门。车速增加，发动机突然发出轰鸣，但是变速箱无法换到更高挡位。有什么东西卡住了。您预感到如果继续行驶，汽车随时可能抛锚。
据德国《明镜》周刊网站8月20日报道，当前的世界经济形势差不多就是如此。多年来各国央行尽全力推动经济加速增长，也取得了一定成效：全球经济开始普遍繁荣。美国、欧元区、中国、日本，就连此前陷入严重危机的俄罗斯和巴西等国的国内生产总值都再度实现增长。普遍预测认为，世界经济今年将增长3.5%，明年增速甚至还会更高。
但某些东西卡住了。世界经济无法换到更高挡位：经济繁荣依旧难以激发生产潜力，企业缺乏投资热情，生产率裹足不前。
世界经济顺利发展还能维持多久？现在必须采取什么措施？这些是全球央行精英将在今年于美国怀俄明州杰克逊谷地举行的年会上讨论的问题。他们将在本月24日至26日召开的会议上讨论能为“支持有活力的世界经济”做些什么。美联储主席珍妮特·耶伦和欧洲央行行长马里奥·德拉吉都将与会并发言。金融市场将仔细倾听二人传递出的信息。
美联储、欧洲央行和其他多国央行确实已经做了很多。自2007年金融危机爆发以来，它们已经购债约16万亿美元。它们将主导利率压低至接近零，在个别地区（尤其是欧元区和日本）甚至降为负利率，以此阻止世界经济坠入无底深渊。
然而，坚定踩下油门的做法主要刺激了资本市场：债券、股票和房地产大幅升值。实体经济从大量低息资金中获益寥寥，唯独建筑业在很多地方蓬勃发展。人们设想的“有活力的世界经济”应出现在其他地方。
统计数据描绘出一幅黯淡图景：经合组织成员国的固定资本——包括机械、设施、知识产权等——平均增速仅为1.3%。在新世纪头十年的增速还曾接近两倍于此，上世纪90年代则是三倍于此。
甚至在融资条件极其便利的国家，生产潜力也停滞不前，其中包括德国和日本。在欧元区危机国家希腊和意大利，固定资本近年来的增速也在减缓。据经合组织预测，这种情况短期内仍将持续。
这一形势带来的社会影响令人担忧。
本来在一场经济衰退之后，央行设置的低息会增加企业的投资意愿，从而形成一种自我支撑的经济繁荣，特别是当创业氛围——比如在目前的德国——浓厚的时候。随之而来的是从业者的生产率提高，使薪资大幅上涨成为可能。
如果这一进程并未出现，那么大部分民众的收入和生活水平会下滑。与此同时，股票或房地产的拥有者将受益于所持有资产的升值。资本市场与实体经济部分脱钩的趋势为西方多国的民粹主义思潮提供了温床。
如前所述，某些东西卡住了。只不过问题是，什么卡住了？
可能作出的诊断将对央行如何继续行动具有重要影响：它们会在不可预见的时间内继续脚踩油门，还是会比迄今预期更快地踩下刹车？
它们将何去何从？耶伦、德拉吉等人在杰克逊谷地大概仍会对各自央行马上将采取的举措含糊其辞。因此，他们是否会暗示自己对整体形势的看法也变得更令人期待。
毕竟这关乎资本主义的未来。
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