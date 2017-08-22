中国规范境外投资冲击英国楼市

英媒报道，分析人士称，随着需求放缓，中国对英国房地产市场投资下降可能使英国商业地产价格面临重大风险。
英国《每日电讯报》网站8月18日报道，中国政府18日发布规范境外投资活动的指导意见，这一变化可能表明该国将叫停近年来疯狂的海外并购活动。
北京将限制房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等境外投资，并加强打击“非理性的”境外资产并购活动。
一些房地产专家已指出，这可能对英国的房地产价格造成影响，因为近几年这一市场的需求是由中国买家推动的。
美国杰富瑞投资银行分析人士迈克·普鲁称：“我们认为，随着中国投资下降，商业地产价格正在受到影响。随着整体租金下降，下一批等待购买英国房地产的外国买家将支付较低的入场费，因此主要的房地产投资信托基金将再次面临降级的风险。”
仲量联行中国分公司负责人庞树东称，他预计来自中国企业的投资量将保持不变，但将“受到更多监管、更有目标性，而且是来自于更成熟、更有经验的投资者”。
报道称，近年来，有大批中国投资者进入英国房地产市场，其中很多投资者是首次进行海外房产投资。未来这样的投资者可能会受到限制。
中国企业在英国众多行业的投资案已达到相当庞大的数量。本周早些时候，中国商人高继胜收购了南安普顿足球俱乐部的控股权。
报道称，最近几个月，中国投资者分别以10亿英镑（约合86亿元人民币）和12.8亿英镑的价格收购了伦敦市的“奶酪刨”摩天大楼和附近的“对讲机”大楼，而且还在伦敦金融城的其他房地产项目上投入巨额资金。
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