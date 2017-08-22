班农离职只会对美中贸易纷争起短期缓解作用

英媒称，分析人士认为，虽然班农离职，但特朗普政府的很多其他官员仍在推动激进的举措，以缩窄美国与中国的贸易逆差。
据英国《金融时报》网站8月21日报道，中国外交政策分析人士表示，特朗普政府内部对中国持最激烈批评态度之一的史蒂夫·班农离开白宫，可能只会让中国“暂时获得喘息之机”。
在18日被解职前不久，班农曾警告称，中美陷入了一场“争夺全球经济主导地位的关乎生死存亡的斗争”之中，他告诉《美国展望》杂志，美国应“疯狂关注”与中国的“经济战”。
尽管特朗普手下这位最直言不讳的民族主义顾问之一离职，但特朗普政府18日仍正式启动了针对中国侵犯知识产权指控的调查。分析人士认为，这种喘息将是暂时的。
广州暨南大学国际关系学院教授陈定定表示：“短期来说，对于中国而言，这可能是件好事，但长期来说这不会产生深远影响，因为他只是一个人，特朗普拥有最终发言权。”
一些分析人士指出，中国可以利用特朗普在政治上的交易型手法，以及对传统外交政策建制派的削弱，但陈定定表示，特朗普手下走马灯式的换将让中国很难做到这点。
悉尼大学中美关系专家阿什利·汤曾德表示，即便班农离开，特朗普政府的很多其他官员（包括高级贸易顾问罗伯特·莱特希泽、彼得·纳瓦罗和丹尼斯·谢伊）仍在推动激进举措，以缩窄美国与中国的贸易逆差。
汤曾德表示：“如果中国希望特朗普的亚洲团队在班农离开后态度软化，或许会非常失望。”
一些中国观察人士甚至认为，对于中国而言，在班农离开白宫后，形势将变得更为严峻，因为他的孤立主义观点其实破坏了美国在亚洲的地位并因此提高了中国的地位。
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