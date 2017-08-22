美舰撞船 却爆出新加坡马来西亚领土争端

美国“麦凯恩”号导弹驱逐舰与一艘商船8月21日相撞，该事件也牵扯出了新加坡与马来西亚之间40多年的领土纷争，事发后，两国均宣称事发地点位于本国领海的范围之中。
综合媒体8月21日报道，美国“麦凯恩”号导弹驱逐舰当天在新加坡东部和马六甲海峡附近与一艘商船“Alnic MC”号发生碰撞。截至目前，美舰上已有10名水兵失踪，5人受伤。新加坡海事及港务管理局声明中称，“Alnic MC”号商船无人受伤。
新加坡《联合早报》援引美国海军第七舰队的报告显示，事故造成“麦凯恩”号左舷侧损毁。
事故发生后，“麦凯恩”号继续依靠自身动力前往新加坡。新加坡海事及港务管理局表示，新加坡海峡的海上交通未受影响。
美国《华盛顿邮报》披露称，此次舰船相撞的地点离新加坡和马来西亚之间的争议岛礁“白礁”距离较近。 据路透社当天报道，目前新加坡与马来西亚均宣称事发地点位于本国领海的范围之中，两国也均宣称自己正在主导目前的搜索与救援的工作。
新加坡政府发布公告说，新加坡方面出动空军直升机转移救治伤员，港务局派出3艘拖船，海军和海岸警察卫队派出4艘舰艇提供救援。
马来西亚海事执法局则表示，马来西亚海军、空军和海事执法局已经派出4艘救援船和一架直升机投入救援搜索工作。 然而，美国海军方面表示目前救援主要由美国与新加坡方面共同开展，并没有提到马来西亚军队的参与。
马来西亚海军方面在接受路透社采访时表示，“马来西亚的船只是最先收到来自美国军舰的求救信号的。当时该国的“Handalan”号军舰离事发海域只有3海里的距离。”
新加坡曾经是马来西亚的一部分，于1965年独立。2008年，国际仲裁法庭判决白礁属于新加坡，而与之很近的中岩礁属于马来西亚。不过马来西亚方面并未承认该判决结果，并于2017年提交新证据并提议重新审判。 （多维新闻）
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