俄借鉴中国经验改造铁路：为“一带一路”提速

俄罗斯今日经济通讯社网站8月19日刊登德米特里·西科尔斯基的一篇文章，题为《贝阿铁路和西伯利亚大铁路：普京为“一带一路”提速》，文章摘要如下：
俄罗斯总统普京下令从国家福利基金中拨款1500亿卢布（约合169亿元人民币），用于改造东部的贝阿铁路及西伯利亚大铁路。
总统的这一决定再度证明，在大力发展远东及东西伯利亚两地的基础设施的时代大潮中，贝阿铁路及西伯利亚大铁路的改造工程被视为优先项目，它的总估值高达5620亿卢布。
需仔细研究中国经验
有中国人的经验在前，俄罗斯已经意识到，任何交通运输领域的投资，尤其是对铁路的投入都会带来GDP的可观增长、投资的庞大收益，更何况若不提升这两条线路的潜力，东西伯利亚及远东的发展简直是空中楼阁。
俄现代发展研究所金融与经济方向负责人尼基塔·马斯列尼科夫也提醒，事实上类似投资绝非易事，而且可能会遭遇项目进展低效的风险。但无论如何，中国已着手解决铁路运输效率的问题，并取得了不错的阶段性成果。
“这表明中国人在铁路运输方面获得了一定的成功，俄罗斯需要仔细研究他们的经验，但在贝阿及西伯利亚大铁路改造方面，俄领导层未必会以邻国的经验为出发点。”
其实，这两条铁路的改造真可谓一波三折。早在10多年前，俄罗斯便已开始议论相关话题。
正如马斯列尼科夫所说：“一直以来，所有人都明白，项目必须落实，但一直未有动静。早在弗拉基米尔·亚库宁执掌俄罗斯铁路公司期间，便已推出过详尽的方案，但直至今日才开始付诸实施，近一年来，相关的讨论非常热烈。”
相关项目花费巨大
这一切表明，总统的相关决定是正确的，只不过当前宣布的投资规模对于这一庞大的基础设施建设项目而言，实在相当有限。
马斯列尼科夫认为：“未来私人投资者有望参与其中，莫斯科正在积极行动，这一切表明，两条铁路的改造对俄罗斯而言具有原则性意义，首先，它能够提升符拉迪沃斯托克自由经济区的潜力，其次，它有助于地区的商务发展。”
他提醒道，只要俄罗斯开始西伯利亚大大铁路的改建，就意味着向俄在东南亚的贸易伙伴发出了相当明确的信号，“中国、日本等国家皆相当关注俄罗斯的中转运输能力，然而，若不进行贝阿及西伯利亚大铁路的改造，向基础设施建设投入巨资，恐怕无法‘待价而沽’，因此，俄罗斯出台相关决定也是考虑到这一重大问题”。
因此，俄罗斯为两条铁路的改造工程拨出巨资，可被视为莫斯科在这一对俄而言具有重要战略意义的方向上所迈出的最为明晰的第一步。
两条铁路动脉有望成为“一带一路”一部分
马斯列尼科夫指出：“长期以来，中国和日本企业都很希望发展俄境内的交通运输设施，而东京较之北京兴趣更浓厚，它们都需要借助俄境内的铁路网络，向中亚、外高加索和欧盟国家的市场输出本国商品。正因如此，这一项目对俄罗斯而言才如此重要，相关决定才会由普京本人直接作出。”
当然，对此新闻的评价是一边倒的褒扬，这是正确之举，有利于俄罗斯当前在远东地区实施的所有计划的发展。
俄罗斯早就主张铺设中国提出的新运输通道即“一带一路”的陆上部分，对俄境内现有铁路线路的改造势必会极大推动相关进程。
马斯列尼科夫总结道：“在与中国同行的双边会谈中，上述项目也一直是热议话题，毕竟俄罗斯需要来自中国的投资。在亚太经合组织峰会期间，相关问题再被提起，普京总统当时明确指出，发展远东地区的铁路基础设施建议是俄罗斯国家发展的首要重点之一，他呼吁所有各方都参与到这一大手笔的长期项目当中。”
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