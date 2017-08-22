中国期望靠“千禧一代”提振消费

外媒称，在中国，出生于上世纪80年代和90年代的人大约有2亿，他们具备了一定购买力，尚未成家者也无多少家庭负担。注重品质而不太在乎价格的他们是所有市场必争的消费群体。
据西班牙中国政策观察网站8月18日报道，中国的年轻消费者成为中国经济转型时期的消费主体，同时也是让经济分析人士感到头疼的一个群体。从“千禧一代”单身人士身上赚钱似乎变成了一个永远无法实现的假设。
中国新一代单身人士尽管是潜在的消费者，而且作为消费群体的规模颇为可观，但市场却很难从他们身上获得预期的收益。中国电商甚至专门为他们发明了“光棍节”，这场消费盛宴在国际上都声名远扬。无法从他们身上赚钱不是因为他们没有购买力或花钱的愿望，而是因为他们厌恶风险，普遍缺乏规划，对个人发展预期值也很低。
这个重要群体的不断壮大和消费能力的增长并没有为整体消费数据作出多大贡献。对此，一些专家展开了分析。
有专家指出，中国城市中的单身专业人士正在改变消费模式，为个人护理或休闲娱乐等领域带去了收益。但是比起正面影响，单身人口数量不断增加给国家经济造成的影响更多是负面的。问题关键在于，他们对组建家庭的期望值较低。
虽然单身消费者会给人留下自给自足、安全可靠的第一印象，但研究显示，他们在作出承诺或者承担家庭责任时，是最不可靠的群体。在中国，无论消费能力还是平均消费水平，有配偶者都远高于单身人士。
年轻的单身者普遍不愿意在中国经济发展的战略领域当中消费，例如大众消费领域、保险业和房地产业，而这正是北京所最担心的。中国政府对这个经济赖以发展的核心人群寄予厚望，但愿望很可能落空。
即便如此，“千禧一代”依然是奢侈品行业、时尚和娱乐休闲行业心目中的宠儿，但他们的消费主要集中于此。因此，很多分析机构都将这个人口核心群体视为最好吃但却最难啃的“骨头”。关键在于找到一个营销策略，将产品的个性化发展到极致。
实际上“千禧一代”的概念诞生于西方，而在东方的消费模式中并不存在类似的概念，因为东方与西方的家庭模式和社会关系存在很大差异。
家认为，要想争取新的消费群体，商家应当针对中国的“千禧一代”制定特殊的营销策略。与西方的“千禧一代”不同，还应当根据出生年份将这些人细分成不同的消费群体。
实际上，比起“千禧一代”，中国市场战略家谈到更多的是“80后”和“90后”。专家指出，“80后”更喜欢正品和品牌货，而“90后”由于经济独立性尚低，更注重实用性和商品促销。与西方人不同，中国的“80后”通常在网上购物，而“90后”则偏好在实体店购物。“80后”网购的主要原因就是缺少空闲时间。
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