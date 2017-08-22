中国战略石油储备支撑全球市场

英媒称，十天前，全球最大的活跃油轮“TI欧洲”号驶入中国宁波港，交付其运载的300多万桶中东原油。这艘油轮的长度与帝国大厦的高度相近，是一艘名副其实的巨型油轮，其单次装运的石油量超过全球任何其他船只的装载量。2017年，这艘油轮将帮助满足中国对于进口石油似乎无止境的需求。
英国《金融时报》网站8月18日报道，“TI欧洲”号的此次航程是其在最近三年来所从事的为数不多的几次运输任务之一。此次航程凸显了今年中国原油进口量的激增是如何支撑石油市场的。这个市场自2014年初以来一直因为供大于求而萎靡不振。
报道称，原油如今每桶约50美元的价格还不到2010年至2014年平均价格水平的一半，但中国的强力买入已经帮助原油价格从去年初每桶低于30美元的水平实现反弹。
但是，石油行业担心，随着中国的原油进口量已经超过了满足其迅速增长的炼油厂网络需求的程度，全球原油市场这仅存的亮点之一或许不会持久。
石油产业认为，这批石油中的大部分被指定归入储油罐和中国的战略石油储备。北京一直致力于增加这项储备，将其作为这个全球第二大经济体在未来遭受能源冲击时的缓冲。
分析人士和交易者警告说，这一储备的建设不久后或将放缓，甚至结束。这一前景可能会将大量原油释放到一个尚未做好准备的市场之中。
这一关切说明了中国对于全球石油市场的影响力已经变得多么重要。中国的石油消费量自1990年以来翻了两番，达到每天1.24亿桶，中国现在每天进口约800万桶原油，或者说，至少和美国一样多，后者是目前石油消费量唯一仍大于中国的国家。
报道称，原油对于维持中国经济发展至关重要，为了确保中国对原油日益增长的需求得到满足，北京十年前开启了一项建立战略石油储备的宏伟计划。这项举措是在效仿美国，后者自20世纪70年代的阿拉伯石油禁运之后一直保持着全球最大的战略石油储备，在墨西哥湾沿岸巨大的盐穴中储存了6.8亿桶原油。
但是，中国的战略石油储备一直处于相对保密的状态。对于竭力衡量供求关系的交易者来说，这成为一个难解的谜题。
思亚能源的石油研究与咨询高级主管狄胜奕（音）说，中国最大的几家石油企业的国营性质模糊了界限。在官方油库致力于战略石油储备项目的同时，北京也在尝试利用第三方贮藏设施，这些设施将主要存储被称为“商业石油储备”的商业石油库存，同时着眼于建设更多国有油库。
费氏全球能源咨询公司预测，今年下半年，进口量同比增幅将放缓至约每天70万桶，上半年这一数字为每天100万桶。明年，尽管中国上升的需求量将吸收更多原油，但费氏认为每天进口量将仅增长10万桶——该公司认为这一水平将足以使其储存能力达到极限。
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