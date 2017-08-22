美国沦为发达国家中的病夫

新加坡《海峡时报》网站8月16日刊发题为《美国是发达国家中的病夫》的文章称，就大多数人口的实际生活水平而言，美国正日益成为发达世界中的穷国。在税收、劳动力市场、医疗、教育等方面，美国更多地成了一种警示的例子而不是光辉榜样。
文章称，国际货币基金组织（IMF）的经济学家们称，美国经济处于长期扩张时期，就业增长“持续强劲”，通胀“减缓”，以及接近“充分就业”。但与此同时：一段时间以来，美国很大一部分人口的家庭收入停滞不前，工作机会在恶化，向上流动的前景在减弱，经济成果日益流向已经富裕起来的群体。经济数据以及对美国与其他发达经济体的比较通常能证明这种感觉。
贫困率高而生产率低
文章称，IMF将美国和经济合作与发展组织（OECD）的其他发达经济体进行了比较。总体来说，相对于OECD的其他成员而言，美国在生活标准的大多数指标上都在失去优势。而在美国没有失去优势的方面（贫困率、高中毕业率），它一开始就处于或接近最底端。
文章称，显而易见的信息是，就大多数人口的实际生活水平而言，美国——常常被宣称为世界最富有的国家，尽管实际上就人均而言并不是最富有的——正日益成为发达世界中的穷国。
近日发表的IMF与美国年度“磋商”评估报告中包括了这一观点。IMF的另一份报告——最新的《世界经济展望》报告引起了更多关注。但是这份磋商报告更有意思。
文章称，该报告之所以有意思，不是因为IMF的经济学家们发现了令人震惊的新信息，或者对改善美国的相对地位有特别惊人的想法，而是因为作为外人，他们至少提出了不同的视角，与每天在国会听到的不同。例如，收入两极分化抑制了消费，影响了劳动力供给，降低了家庭适应冲击的能力。贫困率高企正在教育体系中造成差异，阻碍人力资本的形成，并侵蚀未来的生产率。
昔日榜样不再被效仿
文章称，对于应该怎么做，IMF提出了建议，尽管这些建议似乎有点过于笼统，难以起到帮助作用。
以下是关于税收改革的一些评论：美国的个人和企业税制度需要更简单、减少扭曲性，降低税率，减少豁免。税收制度的重新设计应旨在提高劳动力参与率，缓和收入的两极分化，并支持中低收入家庭。鉴于债务动态不利和加强供给侧所需的资源，税收改革应该是为了在中期内提高收入。
新加坡《海峡时报》网站8月16日刊发题为《美国是发达国家中的病夫》的文章称，就大多数人口的实际生活水平而言，美国正日益成为发达世界中的穷国。在税收、劳动力市场、医疗、教育等方面，美国更多地成了一种警示的例子而不是光辉榜样。
文章称，国际货币基金组织（IMF）的经济学家们称，美国经济处于长期扩张时期，就业增长“持续强劲”，通胀“减缓”，以及接近“充分就业”。但与此同时：一段时间以来，美国很大一部分人口的家庭收入停滞不前，工作机会在恶化，向上流动的前景在减弱，经济成果日益流向已经富裕起来的群体。经济数据以及对美国与其他发达经济体的比较通常能证明这种感觉。
贫困率高而生产率低
文章称，IMF将美国和经济合作与发展组织（OECD）的其他发达经济体进行了比较。总体来说，相对于OECD的其他成员而言，美国在生活标准的大多数指标上都在失去优势。而在美国没有失去优势的方面（贫困率、高中毕业率），它一开始就处于或接近最底端。
文章称，显而易见的信息是，就大多数人口的实际生活水平而言，美国——常常被宣称为世界最富有的国家，尽管实际上就人均而言并不是最富有的——正日益成为发达世界中的穷国。
近日发表的IMF与美国年度“磋商”评估报告中包括了这一观点。IMF的另一份报告——最新的《世界经济展望》报告引起了更多关注。但是这份磋商报告更有意思。
文章称，该报告之所以有意思，不是因为IMF的经济学家们发现了令人震惊的新信息，或者对改善美国的相对地位有特别惊人的想法，而是因为作为外人，他们至少提出了不同的视角，与每天在国会听到的不同。例如，收入两极分化抑制了消费，影响了劳动力供给，降低了家庭适应冲击的能力。贫困率高企正在教育体系中造成差异，阻碍人力资本的形成，并侵蚀未来的生产率。
昔日榜样不再被效仿
文章称，对于应该怎么做，IMF提出了建议，尽管这些建议似乎有点过于笼统，难以起到帮助作用。
以下是关于税收改革的一些评论：美国的个人和企业税制度需要更简单、减少扭曲性，降低税率，减少豁免。税收制度的重新设计应旨在提高劳动力参与率，缓和收入的两极分化，并支持中低收入家庭。鉴于债务动态不利和加强供给侧所需的资源，税收改革应该是为了在中期内提高收入。（参考消息）
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