日本用武器拉拢东南亚国家

路透社8月10日报道称，据4名消息人士说，日本军方将向菲律宾提供大量直升机零部件，以保持菲律宾军方的空中能力，此举将帮助日本在与中国的竞争中获得更有利的影响，确保其对菲律宾这个具有重要战略意义的南海周边国家的影响力。
随着日本首相安倍晋三背离日本遵循了几十年的国家和平主义，寻求扮演地区军事角色，军事外交也成为日本企图挫败中国控制南海地区努力的新手段。
东京正在加强与东南亚国家的防务外交，后者迫切希望获得二手巡逻机、舰船和其他军事装备。该协议可能是一系列类似协议中的第一份。
菲律宾空军的一名高级指挥官向路透社表示：“这展示了2个盟友之间稳固的战略伙伴关系与合作。”他还补充说，根据协议，日本将向菲律宾提供大约4万个零部件。
零部件的价值目前尚不能确定。
了解两国之间谈判的消息人士要求匿名，因为他们没有得到授权向媒体透露消息。
自今年6月日本废除了禁止向他国赠与多余军事装备的规定以来，该供应协议将是日本的第一份军事援助协议。
日本防卫省采购部门的一名发言人表示：“我们正在研究如何处理这些零部件，但还没有讨论具体事项。”
该发言人说：“为了加强国家安全，我们希望推进防务装备合作。”
两名消息人士说，马来西亚、菲律宾和越南已经在询问日本的P-3C海上巡逻机，这款由洛克希德-马丁公司生产的反潜机正被川崎重工业公司的P-1飞机所取代。
一位消息人士说：“两边已经进行了一些初步讨论。”
报道称，日本担心，北京可能用军售和发展援助来减轻周边国家对其南海领土主张提出的反对声。
每年约有价值5万亿美元的海上贸易要通过南海来进行，其中大部分停靠日本港口。
消息人士说，提供给菲律宾的飞机零部件将被用于UH-1多用途直升机，该款直升机可用于运输或作为空中武装直升机。
经过长达40年的使用，日本陆上自卫队在2012年让较老的H型“休伊”直升机退役，但保留了其零配件。
日本早些时候同意以租借的形式向菲律宾提供3架二手TC-90巡逻机。
日方旨在建立军事关系的其他举措包括：今年6月，日本海上自卫队的“出云”号直升机航母载着东盟军官进行为期4天的南海之旅，来自印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南的军队官员还在日本观摩了救灾演习。
报道称，安倍政府认为，和华盛顿相比，日本更适合扮演争取东南亚国家的支持、令其远离中国影响力的角色，因为它不像美国那样被禁止与泰国、越南之类的非民主政权进行充分接触。
菲律宾国防部长曾表示，美国设定的条件迫使菲律宾转向中国和俄罗斯来获得武器供应。
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