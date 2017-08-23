中国城市暂停共享单车投放：是该给失控竞争踩刹车了

美媒称，有迹象表明中国共享单车的蓬勃发展可能要遭遇一些坎坷。
美国石英财经网站8月22日刊登题为《中国城市对泛滥的共享单车说“够了”》的报道称，一年多来，随着几十家初创企业竞相成为这个国家自行车领域的优步，中国的城市街道上充斥着各种共享单车。地方政府一度似乎无力（或许是不愿意）阻止大量单车阻塞人行道，并在办公大楼旁大量堆积。
但是现在，一些城市开始表示“别再增加了”。
8月18日，上海市交通局向一些共享单车公司发出通知，要求他们不要在街道上新增投放更多单车。据交通局说，上海市的街道上有150万辆共享单车，平均每16名居民一辆。政府还要求这些公司积极归置城市内乱停乱放的单车。这些公司允许用户随处归还单车，而不是停放到指定地点。
无论是ofo还是摩拜单车都没有立即对石英财经网的置评要求予以答复。但是本周接受湖北电视台的一次采访时，ofo公司说正在解决上海的这个问题。
ofo公司的上海分公司一名负责人说：“这个月，ofo派出了80辆调度车归置这些自行车，我们共有2500名工作人员负责清理和维修工作。我们正积极配合政府清理城市街道的要求。”
在上海发布命令前，一些更小的城市也提出了类似要求。8月5日，南京政府要求街道上不要再投放新的自行车。他们还要求共享单车公司从明年开始为每辆自行车获取政府牌照。8月3日，广州也要求共享单车公司停止投放新的自行车，估计目前使用中的车辆超过80万辆。7月27日，郑州也提出了暂停增量投放单车的要求，目前街道上的共享单车数量在39万辆左右。
报道称，停止投放更多共享单车的规定的出台正值中国交通部公布首份全国范围内的共享单车管理指导意见之际。实际的规定相当宽松，声明实行共享单车用户实名制注册和使用、禁止向未满12岁的儿童提供服务、鼓励互联网租赁自行车运营企业采用免押金方式提供租赁服务等内容。
这似乎就是目前的情况。阻止共享单车公司增量投放车辆对这一行业的核心商业模式是一个不小的妨碍。用户骑行才能带来收入，而用户骑行取决于确保附近就有自行车。确保潜在用户总是有车可骑的办法就是在每个街角都放上几十辆单车，但是这会带来混乱和过量投放。规定路上的单车数量上限将有助于给一场失去控制的初创公司竞争踩踩刹车。
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