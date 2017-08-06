美申请WTO调查中国农产品进口 中美贸易摩擦升温

境外媒体称，世界贸易组织（WTO）8月21日表示，美国已申请WTO成立一个专门小组，调查中国针对农产品关税配额（TRQ）的使用问题。
据路透社8月21日报道，这场纠纷包括对小麦、稻米和玉米的关税，最初由奥巴马政府在去年12月15日提出并寻求磋商，但目前特朗普政府以正式请求的形式又向前推进了一步。
在8月21日公布的WTO争端解决机构（DSB）8月31日会议的正式议程中似乎包含这一问题。中国可以阻止首次正式申请，但此事如果在后来的DSB会议上被再度提出，就会成立这样一个专门小组，除非所有WTO成员国同意阻止此事。
报道称，去年12月，美国在WTO针对中国在稻米、小麦和玉米的关税配额（TRQ）的使用问题发起挑战，指称中国政府这项计划违反了其WTO承诺，损及美国农业出口。
美国贸易代表办公室（USTR）称，这三种商品的全球价格低于中国国内价格，但中国没有完全使用关税配额。根据关税配额，每年可以允许一定量的进口农产品享受较低税率。美国贸易代表办公室称，美国及其他国家的出口谷物获得的市场准入有限。美国是全球最大的谷物出口国。
此后，澳洲、欧盟、加拿大和泰国也作为第三方卷入这场纷争。
另据香港《经济日报》网站8月22日报道称，中美贸易摩擦升温。
报道称，美国接连针对中国贸易问题发起调查，8月18日正式启动对中国“301调查”，按照美国《1974年贸易法案》第301条，对中国侵犯美国知识产权和强迫美国企业转让技术展开调查。
中国商务部8月21日称，美国无视世贸组织规则，依据国内法对华发起贸易调查，是不负责任的，对中国的指责是不客观的。中方对美方这种单边主义、保护主义的做法表示强烈不满。美方对华发起301调查，对外发出错误信号，必将遭到包括美国产业界在内的国际社会的坚决反对。
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