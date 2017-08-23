科学家惊奇发现地球有不止一个月亮

英媒称，计算机模拟结果揭示，地球有不止一个月亮。这改变了科学家对地球天然卫星的了解。
据英国《每日快报》网站8月20日报道，我们一想到地球的卫星，就会想起那颗帮助点亮夜空的明亮白色星球。
不过月球的定义是被行星引力捕获的天然卫星。
因此，当专家说地球有不止一个月亮时，他们的意思并不一定是说天空中至少有两个巨大的白色岩石星球。
他们的实际意思是，被地球拉入其轨道的小行星。
一个科学家小组利用一台超级计算机对每年飞越地球的1000万颗近地小行星的运动进行了模拟实验。
他们把这些模拟结果与被拉入地球轨道的1.8万颗太空岩石的轨道进行了比对。
结果显示，至少有一颗迷你小行星始终围绕地球旋转。
迷你小行星的直径一般不超过3英尺（约0.9米），与直径超过2000英里（约3200公里）的月球几乎无法相比。这些小行星一般被吸引在地球轨道上运行9个月左右，然后继续围绕太阳的正常轨道运行，但研究小组说它们有可能几十年一直被困在地球轨道上。
不过，这些迷你月球没有正常的轨道。模拟结果还显示，它们在引力作用下会扭转。
研究小组希望，有朝一日可以捕获一颗迷你月球，这样他们就能看到太阳系的一些最纯的成分，以便了解太阳系是如何构成的。
研究报告的作者之一、美国夏威夷大学马诺分校的罗伯特·耶迪克说：“这些迷你月球在科学上非常有趣。”
他说：“有朝一日有可能把一颗迷你月球带回地球，这将给了我们一个低成本的方式来研究材料样本——自我们的太阳系在46亿年前形成以来就没有怎么发生改变。”
研究报告的另一位作者、巴黎天文台的热雷米·沃巴永说：“这是我做过的规模最大和运算时间最长的模拟实验之一。”
他说：“如果你想尝试在家里的计算机上进行这项工作，那大概需要6年时间。”
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