中国支付模式助推印度实现“无现金社会”

“想看新德里的名胜古迹吗？不要犹豫，乘坐我的突突车吧！接受Paytm支付，方便快捷，保证给你一个完美旅程！”在新德里印度门附近的旅游区内，热情的突突车司机们吆喝着。
Paytm号称“印度版支付宝”，今年4月用户数升至2.2亿，一跃成为全球第三大电子钱包，仅次于中国的支付宝和微信支付，并以每月新增800万至1000万用户的速度在发展。
现如今，在印度城市的大街小巷，出租车、加油站、商场、餐厅、电影院等，“接受Paytm支付”的贴纸和Paytm二维码随处可见。
服装设计师阿尔卡娜·潘迪是一名年轻妈妈，她对新华社记者说，Paytm让她带孩子出门更轻松。“手机下载Paytm后，我的生活方式发生了很大改变，出门购物只需用手机扫一下二维码，既方便又安全，我很喜欢。”
大学生阿基特·巴塔查里亚也爱用Paytm，他的理由是：“有了Paytm，就可以在手机上订电影票、给手机充值、在商店付款。如今在印度，要有一个手机支付账户才够酷！”
Paytm已经逐渐深入到印度人生活的方方面面，这不仅归功于印度互联网金融市场的强大需求和快速发展，也依托来自蚂蚁金服的中国技术支持。
Paytm在和蚂蚁金服合作之前，其创始人维杰·夏尔马就多次前往杭州，希望学习支付宝从支付到理财、银行、保险，以及到信用的成功运营模式。
“世界互联网金融的中心在杭州，我来这里多少次都觉得不够。”这是39岁的夏尔马对媒体最常说的一句话。
2015年初，蚂蚁金服对Paytm进行了第一轮投资，同年9月又进行了第二轮投资，双方合作进入快车道。此后至今，蚂蚁金服每周有一支至少20人的跨部门团队飞往新德里卫星城诺伊达的Paytm总部，从系统架构改造、到风控体系搭建、再到数据处理，全方位帮助合作伙伴提升能力，并邀请Paytm的工程师到杭州学习。
促使Paytm更上一层楼的事件莫过于印度政府2016年11月突然宣布废钞政策。印度政府希望通过“废旧钞”，使一些人非法获取的现钞作废，同时印度政府鼓励民众使用电子支付手段。
Paytm首席财务官马杜尔·德奥拉对新华社记者说，废钞政策给了Paytm一个快速发展的良好机遇。
德奥拉说：“废钞政策就是要减少社会的腐败，让社会上减少现金交易，可以说政府的举措无形中推动了我们的产业发展。早些时候，都是我们去商家和客户那里推广我们的产品应用，现在客户络绎不绝地找上门，要求我们示范Paytm如何使用，讲解电子支付如何优于现金支付。”
据统计，“废钞令”实施后，Paytm用户数从5000万激增至2.2亿，目前Paytm接入的线下商家已达600万，是印度所有银行刷卡机总数的5倍。
坐拥印度金融市场的巨大潜力，借助中国技术的有力支撑，搭乘废钞政策的快速列车，Paytm正在印度打造一个全新的“无现金社会”。
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