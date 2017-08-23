英媒：金融危机重塑跨境资本流动方式 大量跨境贷款消失

英媒称，十年前爆发的金融危机留下了许多经济和政治创伤。它也重塑了全球资本流动的方式。
据英国《金融时报》网站8月21日报道，2007年，跨境流动的资金几乎是2016年的3倍，投资者在一个低利率的世界里追逐着收益率，推高了市场。那些曾经从海外放贷中看到光明前景的银行正等候在家门口。而更多的跨境资金现在则采取了长期投资的形式，显然是为了建造工厂或收购前景光明的市场里的公司股份。
在美国总统特朗普和其他经济民族主义者们威胁要建立新的贸易壁垒的世界里，当下关于全球化的争论主要针对的是过去半个世纪以来货物贸易的激增及其对社会造成的影响。当大多数经济学家表达对经济一体化进程现在可能开倒车的担忧时，他们提到的正是货物贸易。
很少有人去谈论资本流动或金融全球化的现状。可是，造成金融危机的一个主要原因恰恰是资本流动过剩，而它可能也是导致下一次危机爆发的原因。
麦肯锡全球研究所在一份报告中认为，世界金融体系要比十年前更有韧性。该智库认为，这正是他们寄予希望的理由，即使自2007年以来跨境流动的资本额减少了65%。
资金的减少让人回想起当年的全球经济。2007年，世界市场流动性充足，这是金融自由化、中国和其他新兴经济体的储蓄激增、石油出口商看似拥有无穷无尽的财富的结果。所有资金不得不去寻找一个容身之所和回报。于是大部分资金流向美国房地产行业，吹大了泡沫，泡沫破灭后造成巨大的后果。
造成资本流动减少的主要原因是跨境银行（主要是欧洲银行）贷款的大幅减少。
上述报告作者之一苏珊·伦德说：“我们似乎明白现在所出现的正是一种更稳定、更有韧性的金融全球化形式，可能带来很多好处。大量的跨境贷款已经消失……并且我们从全世界20至30年来的金融危机中懂得，跨境贷款往往是一场危机中最先从一个国家流出的资本形式。”
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