技术进步颠覆传统金融业：机器人让银行家和投机者失去存在的意义

香港交易所决定关闭使用32年之久的交易大厅。原因很简单——电子交易更加便捷，而且能省不少钱。电脑和机器人使得金融业的工作岗位越来越少，不久前，它还被认为是最体面、最高薪的职业。种种迹象表明，这个过程已经不可逆转。
交易大厅由兴到衰
香港交易所向各家证券公司宣布，交易大厅将被关闭，改造成地标建筑。从今年10月起，该交易所的所有交易都将是远程电子交易。这种解决方案早已成熟。港交所自1985年开业以来，最高纪录是曾有500名交易员在交易大厅工作，而现在只有30名。2006年，大厅规模缩减了三分之二。越来越少的证券经纪商派代表到交易现场交易。电子交易更切合现实。
尽管略带伤感，但证券经纪商对这种做法表示理解，他们中很多人见证了港交所诞生，并亲自参与过最初的交易。毕竟，他们不用再租用价格不菲的交易席位了。港交所是全世界交易量第二大的交易所，在金融市场发展迅猛的东亚更是稳坐头把交椅。它在东京、法兰克福和世界其他地方的竞争者早已关闭了自己的交易大厅。相对较小的交易平台更容易转入电子交易，传统的大交易所则有所抵触。
全世界最大的纽约证券交易所就是鲜明的例子。自动化归自动化，交易所主厅每天都站满了手握纸片、大声喊叫、用力比划的交易员，就像200年前一样。交易所交易是美国的主要文化之一，在某种意义上象征着美国的生活方式，这是他们所不愿放弃的。
现场交易的支持者也有实际论据。听起来也许奇怪，但交易员犯得技术错误并不比计算机多多少，这个职业的特点决定了在交易大厅工作的都在最机灵、最麻利的人。而且，他们不受黑客干扰。最后，交易员善于察言观色，就像扑克玩家一样，他们观察交易对手表情的仔细程度不逊于观察手上的牌。
就业岗位迅速减少
事实上，美国金融业的就业岗位也在迅速减少。2000年，世界最大的投资银行高盛集团雇用了600名现金股票交易柜台的交易员。到2017年，只剩下两人。交易员被复杂的计算机程序所取代，其中一些还号称拥有自学能力(人工智能)。
当然，在解雇交易员的同时,，高盛也请来了更多的工程师和程序员。但工作岗位的的总数减少了三分之二。而且，公司也从中获益。首先，付给技术人员的工资降低了。其次，裁员节省了办公室租金，这对大型投行来说是一笔不小的开支。
银行打算把自动化程序运用到其他业务上，特别是外汇交易和投资。计算机和机器人承担了越来越多以前由人来做的工作。个別业务还是要由人来做，比如建立客户关系，特别是大客户。而在首次公开募股(IPO)领域，高盛战略师把整个过程分成了146个步骤，其中很多步骤必须自动化完成。
银行系统业务更新
俄罗斯储蓄银行行长格尔曼•格列夫是金融业自动化的主要信徒和预言者。去年他表示，再过几年，传统银行系统将不复存在。这是自动化和数据区块链技术推广的结果。老式银行将不得不退出市场。
格列夫不仅谈论自动化，还积极推动其发展。这家俄罗斯最大的银行今年1月宣布裁员近3000人，并用计算机取而代之。在转向在线银行业务后，该银行打算裁减8%的员工，再雇用200名分析师来开展一项新业务——客户数据分析。
在俄罗斯央行的报告中也能感到对技术的乐观。它认为，全世界半数银行分支机构将在10年内关闭，银行员工将因为人工智能、数据区块链、网上银行等技术的推广而失业。
上世纪90年代的互联网革命把生产转移到第三世界国家，给美国和西欧中产阶级造成了巨大损失——对熟练工的需求大幅减少了。服务业(包括金融业)的劳动力需求增加部分解决了这一问题。但新一轮技术创新可能给中产阶级造成更沉重的打击。计算机和机器人不拿工资，能给老板省下一大笔钱。不过，它们生产出来的产品由谁来消费呢？就连世界著名经济学家们也没有答案。
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