美韩向朝伸橄榄枝释对话信号

外媒称，朝鲜最近一次发射导弹至今已有26天了，这比其今年以来导弹发射的最长间隔仅少一天。现在的问题是，这段间隔——以及美国国务卿蒂勒森对于朝鲜展现“克制”的赞扬——是否将为平壤与华盛顿的谈判开辟道路。
据彭博新闻社网站8月23日报道，美国国务卿蒂勒森22日说，自从联合国安理会本月初实施新制裁以来，朝鲜并没有作出“挑衅行为”。他表示，平壤的克制可能会导致在“不远的将来”举行谈判。
报道认为，接下来将发生什么还不清楚。双方可能通过在纽约的秘密渠道进行初步接触。该地区其他国家可能寻求重启在2009年中断的六方会谈。或者朝鲜会在明天再发射一枚导弹，把时钟复位，并再次让紧张加剧。
另据韩联社8月24日报道，韩国统一部24日评价称，安理会通过新的涉朝决议后，朝鲜未发起新的挑衅，希望能进一步转换为对话局面。
报道称，美国总统特朗普和国务卿蒂勒森日前先后对朝鲜近来不再挑衅释放积极信号。韩统一部负责人当天就此表示，这可能是为缓解半岛和东北亚紧张局势所作的努力，韩方正以乐观态度关注相关动向。
韩国统一部长官赵明均23日在电视节目中表示，朝鲜也有与韩国进行对话的需求，既有涉及人道主义的部分，也有涉及经济的部分。
率领美国两党议员在韩国访问的民主党参议员爱德华·马基22日在记者会上表示，“先发制朝”解决不了朝核问题，反而会使事态恶化，对话是实现朝鲜无核化的唯一道路，“重回谈判桌是我们的目标”。
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