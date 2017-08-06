美国餐馆开具“辱华收据”引轩然大波：收据上两次出现 “Ching Chong”词汇

这几天在美国纽约曼哈顿，一家餐馆开出的收据，在当地舆论和华人圈中引发轩然大波。
因为收据上，在需要打印顾客名字的地方，赫然出现了两次"Ching Chong"（意为“中国佬”）这个词。
近几年美国种族歧视重新泛滥，很多华人对Ching Chong这个古老的词也再次熟悉了起来。简而言之，这个词名义上是在模仿和嘲笑中文的发音，而其中蕴含的“排华浪潮”等历史因素，更加深了它的侮辱性。
据“美国中文网”8月17日报道，一位家住纽约的华裔女性在自己Facebook页面上发了一张照片，很快引起了轰动。
发出这张照片的Ziggy Chau（中文名叫周诗琪）在Facebook上解释说，这张收据是自己一位朋友的妈妈收到的，朋友并不想要声张这件事，但她在看到这张收据后，觉得自己得做点什么。
“对中国人来说‘chingchong’是有指向性和种族歧视的。很多美国人觉得说‘chingchong’是开玩笑的，但是这并不好笑。美国人对我们说‘chingchong’，我们更不能一笑了之，我们要跟他们说不能这样。”周诗琪在接受央视记者采访时这样说道。
跟很多华裔一样，从小家里的教育就是凡事忍让，她也跟央视记者分享了华人亚裔在遇到类似事件的经历。
“华裔习惯于不惹麻烦，不给别人“添乱”。这时候我意识到这是很多亚裔都感同身受的问题。我5岁来美国，在这里长大，和几乎所有华裔一样，或多或少都受过歧视。我觉得我必须做些什么，因为当你发现有事情不对的时候，就必须要指出来。”
周诗琪给餐馆打了电话，向经理说明这件事。经理一开始反复问是不是有误会，是不是服务员拼错了。但周诗琪坚持说，Ching Chong是对华裔的侮辱词汇，即使没听懂名字，也不能这么写，要求对方在社交媒体上道歉。最后经理答复她，会处理这件事。
与此同时，周诗琪在Facebook上转发照片的时候，呼吁自己的朋友抵制这家餐馆，直到他们公开道歉。她说：“亚裔朋友们，请为所有人发声，不只是在事情影响到你的时候才说话。我不想扯上政治，但鉴于现在美国发生的一切，不得不这么做，我们的总统也似乎在鼓励明目张胆的种族歧视。”
事件发酵后，餐馆经理Rocco连夜在Facebook上发表了声明，说涉事服务员称自己看到POS机上留着收据，就顺手打进了"Ching Chong"的字眼。经理表示这样的行为不可接受，服务员已经被开除，并代表餐馆请求大家的原谅。
在道歉声明下，可以看到不少愤怒的评论：
网友Richard Shaw：“‘对不起。并不(sorry not sorry)’。他只是因为被曝光了才道歉，我打赌他觉得（当事）顾客要么不懂英语，要么不会用Facebook。”
网友Silim Tao：这就像川普说的“两边都有错”一样，是一个不知所谓的道歉。
网友Chris J. Chung：有人来反映时，你却问顾客的名字是不是和Ching Chong相似而有所误会，这简直是对受害人的二次伤害。
网友Alex Lee：我可以原谅你，但我不会忘记这件事，我、或是我的家人朋友，都绝不会踏进你的餐馆。
记者随后找到了经理Rocco。他不愿入镜也不愿接受采访，只简单与记者交谈了一阵。对于事件继续发酵他似乎有些崩溃。
目前餐馆的Facebook道歉页面下仍不断有网友留言，有的气愤，也有人认为他的回应很得体。不过总的来说餐馆的声誉还是受到了一定影响，从事件发酵开始Facebook上有近百网友打了一星的低分，餐馆评分也一度跌至两星以下。
华人在美国被歧视的根源，大多来自美国19世纪的排华法案。当年许多华人到美国寻找机会，白人就创造了许多羞辱和歧视华人的词汇。排华法案直到1943年才结束，但许多侮辱性的字眼却流传下来。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost