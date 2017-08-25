“一带一路”揭示世界地缘经济新信息





一列列满载高附加值货物的火车，在时常咆哮的狂风中穿过冰川和戈壁映衬的洲际铁路门户阿拉山口，往返于“世界岛”——亚欧大陆的两端。





阿拉山口率先开通运营“中欧班列”是历史性的，突破的挑战不仅是这里接近半年的八级以上西北风，还有吹袭而来的“逆全球化”寒流，以及传统地缘政治的旧思维。





这里通行着70%以上的中欧班列。中欧班列的日益活跃，是“一带一路”倡议结出果实的一个证明，是亚欧大陆加强互联互通的一个进展，也是中国坚决推动建设开放、包容、普惠、平衡、共赢的经济全球化的一个行动。





更为重要的是，中欧班列背后所依托的“一带一路”倡议“母体”和建设行动，揭示了世界地缘经济新秩序的重要信息。





2013年秋天，中国提出共建“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”，即“一带一路”倡议。该倡议汲取了古丝绸之路的千年历史精华，重点面向亚欧大陆，同时对非洲、拉美等其他地区开放。





“一带一路”倡议提出以来，全球100多个国家和国际组织积极支持和参与“一带一路”建设，联合国大会、联合国安理会等重要决议也纳入了“一带一路”建设内容。





美国战略与国际问题研究中心的乔纳森·希尔曼说，当前，全球舞台上具有抱负的国际化构想不多，“一带一路”倡议是其中之一。





在今年5月于北京召开的“一带一路”国际合作高峰论坛上，中国政府又承诺了一批推动“一带一路”建设的新措施，包括：在原有400亿美元的基础上，向丝路基金新增资金1000亿元人民币；鼓励金融机构开展人民币海外基金业务，规模初步预计约3000亿元；中国国家开发银行、进出口银行将提供总额达3800亿元等值人民币的专项贷款。





2016年，中国同“一带一路”沿线国家贸易额达1.07万亿美元，对沿线国家直接投资达145亿美元。汤森路透的数据显示，截至2017年8月上旬，中国企业在“一带一路”沿线国家的投资并购总额已达330亿美元，超过去年全年。





德国驻华大使柯慕贤在接受媒体采访时表示，“一带一路”沿线三分之二的国家在投资级别以下，这个项目将向很多这样国家的基础设施和产业投入巨资，帮助它们发展经济，稳定政治，这对发展中国家当然是好事，而且这对德国来说也非常重要，我们希望消除造成难民流亡的原因，因此我们欢迎“一带一路”倡议。





“共商、共建、共享”被确立为这个“现代版丝绸之路”的必守原则，以消除“中国垄断控制”的误解和疑虑。“一带一路”倡议已经与涉及沿线的20多个国际、地区、国别合作框架和倡议进行了衔接、沟通、协调。





清华大学国情研究院院长胡鞍钢说，“一带一路”是中国提出的“世界倡议”，是全面开放的新型国际合作，向所有国家和地区平等开放，这不同于传统的双边或多边自由贸易机制，也不同于国家或地区集团俱乐部物品。





位于中哈边境的新疆阿拉山口历史上曾是古丝绸之路的一个主要通道——13世纪中叶法国路易九世曾两次遣使通过，第二个使者还写下传世之作《鲁布鲁克东行纪》，记录古丝绸之路的繁荣盛况。





因近现代工业革命和远洋运输而没落闭塞数个世纪的阿拉山口，正在崛起为“一带一路”建设的重要前哨和世界地缘经济新秩序的一个节点。





2011年3月19日，首列中欧班列开行，从中国西南重镇重庆穿越阿拉山口，途经哈萨克斯坦、俄罗斯、白俄罗斯、波兰，抵达德国西部经贸中心杜伊斯堡。





受益于“一带一路”倡议，中欧班列突飞猛进。截至2017年8月初，中国和欧洲国家开通中欧班列的城市均增至31个，穿行阿拉山口的火车从最初的日均不到1列增至日均6列以上，其中，最长的线路联通着被称为“世界超市”的中国东部城市义乌和英国首都伦敦。





通关效率和运量的提升，使中欧班列运输成本较开行之初下降30%以上，仅为空运价格的1/5至1/6，而运输时间是海运的1/3至1/4，例如，重庆至杜伊斯堡班列最快可12天抵达。





阿拉山口堪称亚欧大陆深处的一个标志符号，它是离环绕亚欧大陆四大洋——太平洋、大西洋、印度洋、北冰洋最远的地方。途经此地的中欧班列，穿越了重重边界，缩短了亚欧间的物理距离，同时也缩短了心理距离，在陆上直接联通了东亚和欧洲两大经济圈。





亚欧大陆广袤的中间地带，曾是各种思想、文化、语言、习俗的激荡交汇的熔炉，在世界史上占据枢纽地位，被史学家称为“世界的十字路口”。





最近100多年来，落后、混乱、冲突却成了这里的定义注解。





2011年，美国前国务卿希拉里曾说，中亚已经“因冲突和隔阂而分裂”，在这里人们看不到商业与合作。





同年，希拉里提出美国版的“新丝绸之路”计划，但由于缺乏实质进展，该计划已经销声匿迹了。





英国历史学家弗兰科潘说，落后、混乱和冲突是这个曾经支配全球知识、文化和经济格局的地区再次崛起过程中的阵痛，“一带一路”倡议和建设正在使“丝绸之路”复兴。





“地缘经济”的概念及学说发端于上世纪八十年代末、九十年代初，此时正值两极格局瓦解、冷战结束的关键历史阶段，是解释冷战结束后国际关系的新理论。地缘经济学认为，未来经济利益和经济关系将取代军事对抗和政治关系成为国际关系的主轴，地缘经济学的重要性将超过地缘政治学。





亚欧大陆曾经深受地缘政治学说的负面影响。第一次世界大战前夕，英国著名学者麦金德提出了一个后患无穷的地缘政治诊断：“谁控制了世界岛（亚欧大陆），谁就能控制整个世界。”两次世界大战和持续40多年的冷战均与此观点有着难以切割的关系，亚欧大陆广袤中间地带的落后、混乱和冲突也是该学说的牺牲品。





在阿拉山口火车站附近的一大片戈壁滩上，一排排蓝色屋顶的厂房拔地而起，一行行新近栽植的树木已经展现生机，一辆辆装载原料和成品的卡车从大门口驶进驶出，车间里一台台机器的轰鸣声已经能够盖住渗透进来的狂风呼啸声。





阿拉山口综合保税区里正在发生的一切，给这处古老的关隘增添了现代气息。





2011年5月，中国国务院正式批准在阿拉山口设立新疆首个综合保税区。随着“一带一路”建设推进，阿拉山口综合保税区谋求成为一个既有保税物流也有落地加工还有国际贸易和金融结算的进出口产业聚集区，截至今年6月底，已经有100多家企业入驻。





在振德医用纺织有限公司一座巨大的厂房里，去年5月通过中欧班列运来的价值1.5亿元的德国新型纺纱生产线流畅地运转着，哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦等中亚国家生产的棉花也被班列运输至此，成千上万吨地纺成纯净纱线。这些纱线经回程的中欧班列运往河南工厂制成医用纱布后，又通过中欧班列运往欧洲市场。





振德公司副总裁秦松祥说，阿拉山口工厂与原料基地和销售市场间的地理优势，令我们结成了欧洲—中亚—东亚之网，在同行业竞争中占得先机。





振德案例是“一带一路”上的一个先兆。中欧双方决心把互通有无的简单买卖型贸易合作，提升为各领域联动的复合型经贸合作，力争早日实现双方年贸易额1万亿美元的目标。2013年，中国欧盟贸易额达5590亿美元。





距阿拉山口西南约300公里处的新疆边境城市霍尔果斯，是“一带一路”建设的另一个重要节点，也是历史上中国最早向西开放的口岸。现在，中哈双方边境地带的官员，分别喊出了建设“新深圳”和“新迪拜”的口号，它们分别代表着“快速开创繁荣”和“缔造富裕奇迹的贸易之都”的雄心。





在这片曾经荒芜的土地上，塔吊林立，卡车奔忙，挖掘机轰鸣，正在加紧建设中哈霍尔果斯国际边境合作中心，总面积5.28平方公里，其中中方区域占65%，哈方面积占35%，这是中国与邻国建立的首个跨境合作区，也是全球首个此类型的跨境合作自由贸易区。在这里，各国商家可以进行贸易洽谈、商品展销、仓储运输、金融服务等活动。





私营的上海易鼎投资集团投资和承建着哈方区域标志性工程“金雕中央广场”，首期工程投资就达2亿元，目前已建成运营。其哈方合作伙伴公司的第一副总裁萨肯说：“这是哈萨克斯坦参与‘一带一路’建设的最具示范性的项目。”





“一带一路”揭示了世界地缘经济秩序的新信息。正如今年5月在北京发表的“一带一路”国际合作高峰论坛圆桌峰会联合公报所宣示的，我们携手推进“一带一路”建设和加强互联互通倡议对接的努力，为国际合作提供了新机遇、注入了新动力，有助于推动实现开放、包容和普惠的全球化。构建繁荣、和平的人类命运共同体，这是我们的共同愿望。（新华社）





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