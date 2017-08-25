“中国智造”高端医疗设备首次打入日本市场

来自中国的医疗设备“联影96环PET-CT”24日在位于日本名古屋的藤田保健卫生大学医院正式揭牌，这是“中国智造”大型高端医疗设备首次打入日本市场。
PET-CT是正电子发射计算机断层扫描技术的英文简称，这种医疗设备可对人体进行全方位扫描，达到发现病灶和诊断疾病的目的。
据介绍，上海联影医疗科技有限公司自主研发的这款设备有扫描速度和分辨率两方面的优点。它具有的超长轴向视野，可成倍提升扫描速度，在8分钟内完成全身扫描。它配备的一体化光导探测器分辨率为业界最高的2.8mm，能够捕捉人体代谢的微小病灶，实现精准定量化诊断。
2015年，这款设备成为中国首台获日本市场准入许可的高端分子影像设备。经由上海富吉医疗器械有限公司代理运作，这款设备７月初已在藤田保健卫生大学医院完成装机，并投入使用。
上海联影医疗科技有限公司高级副总裁缪宏说：“日本核医学发达，对质量和服务体系等要求非常高。‘中国智造’高端医疗设备能够出口到日本，证明其达到一定的高水准，也让我们对产品走向世界有了更多的信心。”
藤田保健卫生大学校长星长清隆表示，近年来中国科技快速发展，他们在上海的医院实地考察了这款医疗设备，发现实际应用效果很好，分辨率优于欧美同类产品，而且价格也不高，所以决定采用中国的这款产品。
上海富吉医疗器械有限公司总经理裴元虎表示，这意味着中日在医学领域的科研和产品开发方面进入了一个新阶段，就像撬动了跷跷板一样来到了一个转换期，这有助改变日本一些人士在这一领域对中国制造的传统看法。
中国驻名古屋总领事邓伟等人出席了揭牌仪式。（新华社）
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