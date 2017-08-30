中国将打造全球最大电力企业

外媒称，中国国务院国有资产监督管理委员会28日称，中国政府已批准中国国电集团公司与神华集团有限责任公司合并。神华集团是中国最大的煤炭生产企业，而国电集团是中国最大的电力企业之一。据彭博新能源财经报道，合并后公司的资产总额将达到1.8万亿元人民币，成为世界上装机容量第一的电力企业。
据彭博新闻社网站8月28日报道，在高层决策者努力削减过剩产能和国有企业数量的大背景下，神华集团与国电集团的合并也许是中国电力行业一系列合并案的首例。几个月来，外界一直对此事猜测不断，国资委28日公布的消息令一切尘埃落定。
新鸿基金融集团驻北京的高级分析师田苗说：“人们一直在等另一只靴子落地。这确定了国企改革的方向，即通过同行业企业合并重组来减少过度投资并提高效率。”
预计合并后的公司将更名为国家能源投资集团有限责任公司。英国伍德-麦肯兹公司的分析师弗兰克·于（音）说，新公司的装机容量将超过225吉瓦，超过法国电力公司和意大利国家电力公司。根据法国电力公司的报告，去年该公司的净装机容量达到137.5吉瓦。截至今年6月30日，意大利国家电力公司的总装机容量为83吉瓦。
弗兰克·于本月早些时候在研究报告中称，神华集团将获得国电集团的一些清洁能源资产，从而降低对燃煤发电的依赖。目前，神华集团约90%的发电能力来自燃煤发电。而国电集团将受益于神华集团的煤炭供应、价格风险管理以及整合了铁路、港口和船舶的基础设施。
中国政府正设法降低国家对煤电的依赖，提高天然气、风能、太阳能、水力和核能的利用率。根据彭博新能源财经的数据，神华集团与国电集团合并后，其发电能力将有23%来自可再生能源。
彭博新能源财经的分析师吕天菲在8月9日的报告中写道：“这对神华集团来说至关重要，因为根据监管规定，风能、太阳能、核能和水力的发电时长仍能得到保障，而燃煤电厂则必须在开放的批发市场中参与越来越激烈的竞争。这只是中国电力行业一系列超大型合并计划中的一个。”
弗兰克·于说，中国政府也许会设法将核电企业塞进超大型合并计划中。“最终目标是，打造更大的能源企业以在煤炭与电力之间对冲市场风险，”他说，“他们也可以向亚洲新兴市场出口核能技术或煤电技术。这是中国政府希望推广的。”
彭博新闻社曾在今年5月报道，中国最大的煤电企业中国华能集团公司可能与国家电力投资集团公司合并，后者也是一家煤电企业，旗下拥有国家核电技术公司。国家电力投资集团公司董事长王炳华今年7月表示，该公司正在与华能集团就重组进行接触。
中国五大国有发电企业中剩下的两个是中国华电集团公司和中国大唐集团公司。
另据“德国经济新闻”网站8月29日报道，中国最大煤炭生产企业神华集团将与电力企业国电集团合并，由此将产生全球最大的电力集团。合并重组后，企业的发电装机容量将在全球同行业中位列第一，收入位列第二。
据国家监管部门透露，合并后企业的总资产额将达1.8万亿元人民币。业务占比为煤炭占77%、风能占14%、水力占8%和太阳能占1%。
伍德-麦肯兹公司的一名分析师说，新企业的发电装机容量将达到约225吉瓦，将此前领先的法国电力公司和意大利国家电力公司远远甩在身后。
观察家认为，此次合并可能是一系列合并的开始，因为中国能源和原材料领域存在大量的过剩产能。
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