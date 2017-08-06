中国年轻人了解西方后更爱国

在美国领导人迟疑不决的衬托下，中国国家主席习近平正将中国塑造成自信的世界强国。中国人的民族自豪感不断增强，让中国政府越来越有底气。
皮尤研究中心2010年以来的年度调查显示，超过80%的中国人对国家的发展方向感到满意。去年，75%的受访者认为中国在国际事务中扮演的角色比10年前更为重要，60%的受访者认为中国对全球经济的参与是积极的。
中国人觉得自己走在正确的道路上，这个想法挑战着美国奉行了几十年的外交政策信条：和西方充分接触后，中国人会接受西方的价值观。在英国脱欧、特朗普上台以及国际社会对恐怖主义忧心忡忡的背景下，中国年轻一代认为，在这个充满不确定性的世界里，中国是力量和稳定的灯塔。
随着中国在国际上的经济和政治地位提升，20多岁和30多岁年轻人的民族自豪感也逐渐增强。习近平提出的“中国梦”吸引着渴望过上中产生活的中国人，也迎合了为中国恢复国际威望摇旗呐喊的人。在国际舞台上，习近平把中国塑造成了一个有别于西方的大国，具有绝无仅有的政治制度和文化思想，同时也是国际贸易、对抗不平等和气候变化等领域的领导者。
中国人的说法是，他们现在的爱国情怀不是别的，而是建立在自豪之上，而自豪是因为中国快速脱贫致富，因为中国经济傲然于世。皮尤研究中心7月发布的数据显示，接受调查的10个欧洲国家里有7个(包括英国和德国〉认为，中国现在是引领世界的经济强国。
近年来美国和中国在全球受欢迎度的差距显著缩小，47%的人对中国持正面看法，对美国持正面看法的人为49%。2015-2016学年，中国赴美国留学人数总计328547人，创历史纪录，较6年前增加了160%。以前，大多数中国人完成学业后会留在美国。如今，约80%的中国人选择回国，很多人觉得国内有更好的工作机会。
《中国青年研究》杂志2014年开展了一项小型调查，涉及美国、欧洲、澳大利亚、日本和韩国的131名中国留学生。调查发现，他们在离开中国前并没有明显的爱国激情，但近80%的人说在出国后反而感觉更爱国了。
对留学西方的中国人来说，如果他们表达的立场得罪了祖国同胞，可能立刻会引发平地炸雷般的反响。今年5月，马里兰大学一个中国留学生在毕业演讲里赞美言论自由和美国的空气质量，立即招致网上愤怒的批评声浪。就连中国外交部也对这个颇受争议的演讲发表了看法，称“任何中国公民、对于任何事的表态都应该负责任”。后来这位留学生公开道歉，说她对袓国并无贬低之意。
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