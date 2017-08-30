李显龙说新加坡人是“乡巴佬”？认真你就输了

最近，一则新加坡总理李显龙称赞中国在电子支付领域领先、感叹新加坡落后的消息成为网上热议的话题。以记者在新加坡工作的经历来看，李显龙称赞中国电子支付领域的优势是真，说新加坡人是“乡巴佬”实则有些自谦成分。
在8月新加坡国庆群众大会的演讲中，李显龙以“大题小作”的方式谈新加坡如何在全球化经济中保持竞争力。他以新加坡人力部部长林瑞生在上海买栗子看到微信支付广泛使用的小故事说明中国在电子支付领域走在前沿，鼓励新加坡人为实现“智慧国”愿景“奋起直追”。
【超强的行动力】
新加坡政府2014年提出智慧国愿景，但李显龙今年2月坦言智慧国建设进度还不理想。在电子支付方面，新加坡绝非一片空白，只是目前电子支付方式种类繁多，消费者必须带着多张不同的卡，商家也须安装多种不同的销售终端机。由于成本等因素，电子支付在一些地方使用率较低。
据毕马威会计事务所去年为新加坡金融管理局完成的一项调查，新加坡商场约七成交易以非现金方式进行，其余三成则以现金为主。小贩中心和组屋区的交易方式则正好相反，七成交易以现金进行，只有三成交易使用电子付费。
电子支付是新加坡迈向智慧国的重要途径之一，新加坡政府的目标是把无现金普及率从目前的60%增至90%。为推动电子支付“落地”，新加坡金融管理局近期与各家银行联合推出PayNow服务，用户可以跨银行付款。据新加坡银行公会提供的数据，截至8月底，PayNow的注册用户已达到68万人，转账总额超过1000万新元。
李显龙国庆群众大会讲话后不到一周时间，新加坡国家环境局、建屋发展局、金融管理局与智慧国及数码政府署就联合发出信息征询书，邀请业界集思广益，提呈可支持小贩中心、建屋局咖啡店，以及邻里商店等进行小额付款的无现金交易方案，为今后发展做准备。
【十足的爆发力】
利用科技改善人民生活、为人民生活提供便利，一直是新加坡政府努力的方向。其实早在1992年，新加坡政府就制订了“资讯科技2000”总蓝图，组建世界首个全国性的宽带网络“新加坡综合网”。此后，新加坡在2014年正式提出智慧国发展愿景，并设立智慧国事务署，帮助中小企业应用数码科技。
今年5月1日新加坡重组了智慧国的管理架构，由智慧国及数码政府署和政府科技局组成智慧国及数码政府工作团，副总理兼国家安全统筹部长张志贤担任主席。不仅领导层更重视，政府还加大了相关投入比重。在新加坡上财年的实际开支中，智慧国应用只占1%，而本财年24亿新元的采购预算中，预计智慧国应用将切走9%的蛋糕。
据了解，目前已有300家金融科技起步公司落户新加坡，超过20个国际银行和保险公司也在新加坡设立创新实验室和研究中心，包括线上付费服务公司PayPal的创新实验室、安盛保险的数据创新实验室等。7月，西门子全球首个聚集多个领域数码专才的数码化中心落户新加坡；8月，西门子又同新加坡航空业协会签署了合作备忘录，以期帮助后者更多会员实现数码化。
维萨新加坡与文莱地区经理黄慧婷最近也撰文指出，去年11月举办的首届“新加坡金融科技节”和新落成的全球最大金融科技中心LATTICE80，为金融科技业发展奠定基础，帮助新加坡成为东南亚金融科技中心。
经济学人智库在2016年底发表的“互联互通能力”报告中指出，新加坡是最有可能在数码时代成功转型的亚洲经济体，排名超越韩国、日本、台湾和香港。
新加坡贸易与工业部部长易华仁去年11月在谷歌亚太区总部新办公楼开幕仪式讲话时说，目前有超过200个世界顶尖数码公司选择在新加坡设立区域总部、管理和创新队伍，在金融科技、电子商务、宣传科技和分析方面则有超过1000个科技企业在新加坡起步。易华仁认为，新加坡处于捕捉数码时代商机的良好位置，“新加坡的目标是成为亚洲的数码首都和智慧国”。
【天生的危机感】
新加坡智慧国及数码政府署8月发文详述智慧国计划的发展进度时指出：“新加坡有可能在电子付款和数码身份认证系统等新兴领域落后，这个危险很真实。新加坡需要再次有紧迫感，去做得更多。”
其实，智慧国及数码政府署的评估、李显龙在讲话中提及林瑞生在上海的“乡巴佬”经历，与新加坡人骨子里的危机感一脉相承。新加坡国土面积狭小、自然资源匮乏，脱离马来西亚、成立新加坡共和国的独立史让新加坡人形成了很强的危机意识，他们认为必须非常努力，才能确保领先优势。
对中国的发展，已故新加坡领导人李光耀在其回忆录中这样写道，“我认为他们（中国）真要追上来，甚至会比新加坡做得更好，根本不会有问题；怎么说我们都不过只是福建、广东等地目不识丁、没有田地的农民的后裔，他们有的却尽是留守中原的达官显宦、文人学士的后代。”
尽管这段话中有些预测确实变成了现实，电子支付等也被外国人誉为中国的“新四大发明”，但中国人没有理由骄傲，新加坡人也不是“乡巴佬”，大家都在转型、发展的路上。（王丽丽）（新华社专特稿）
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