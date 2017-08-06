中国人在日开黑车令当局头疼

瞄准中国游客的“中国式黑出租”在日本成田机场和关西国际机场等日本各地机场肆无忌惮。在中国企业登记注册的驻日中国人，打着“中国人接送和导游”的名义利用私家车拉客。由于从揽客到支付都是在智能手机上完成，所以大部分交易都难以被取缔。中国正在快速推进无现金化。日方的应对目前似乎还没有跟上。
一位曾乘坐黑出租赴关西旅游的男子称，飞机在关西机场着陆后，手机收到了“我是你的司机，在外面等候您”的中文信息。
在指定的接送区域，身穿西装的男子站在黑色小型商务车前等候迎接。从机场到新大阪站，如果乘坐出租车通常要花1.8万日元(约合1094元人民币)，但黑出租则只需要630元人民币。
一位赴日旅行时经常使用黑出租的上海医生说:“这很便利。”
日本各地有几千名在日中国人在中国的应用程序上注册为司机，其中东京有1800人,大阪有1200 人。
日本几年前就接到过关于中国式黑出租的举报。这种黑出租没有获得有偿载客所需要的国家执照，很可能涉嫌违法。关西国际机场的出租车运营协议会专务理事川崎孝治说:“出租车关系着乘客的生命。因为没有保险，即使出了事故，乘客和司机都无法得到应有的保护。”
据说有不少中国企业的在日所得没有在日本纳税。相关部门今年已经两次召开对策会议，成田机场公司也表示“正在推进与警方共享信息”。
冲绳县警方今年6月以涉嫌违法为由，逮捕了两名开黑出租的中国籍男子。这成为日本首个取缔中国式黑出租的案例。不过，据冲绳县警方称，这种事例非常
难得，他们是在调査因其他事件被逮捕的两位嫌疑人的账户时获取的证据。有关部门坦承，“实际情况很难掌握”。
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