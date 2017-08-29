英国拟大幅增加在阿特种行动：曾曝出滥杀丑闻

今日俄罗斯电视台网站8月27日发表题为《英国计划“大幅增加”在阿富汗的特种行动》的报道称，在特朗普做出加强美国在阿富汗军事行动的决定后，有报道称，伦敦也打算紧随其后，增加特种空降部队（SAS）在阿富汗的秘密行动。英国情报部门认为，如果美国撤出阿富汗，该国有可能落入塔利班之手。
英国《星期日泰晤士报》援引政府高级消息人士的话说，英国首相特雷莎·梅有意为增加针对阿富汗塔利班、“伊斯兰国”和“基地”组织武装分子的秘密行动开绿灯。
SAS和特种舟艇部队（SBS）的特工有望发挥重要作用，帮助军方负责人确定哪些部队更适合在阿富汗的新部署。
该报说，在SAS“大幅增加”在阿行动之前，英国陆军情报部门报告说，塔利班已经成功渗透进阿富汗的每个省或主要城镇。
因此，英国军方负责人说，“可靠的情报消息人士带来的确凿信息”显示，如果美国从阿富汗撤兵，该国可能落入塔利班之手。
《星期日泰晤士报》在报道中说，这条情报对美国总统特朗普做出向阿富汗增兵（传言增兵规模超过4000人）的决定，起了关键作用。特朗普宣布说，“仓促撤兵”可能为恐怖分子制造“真空”。
英国目前在阿富汗驻军人数约为500人。英国已经为长达16年的阿富汗战争耗资400多亿英镑。共有456名军人在这场战争中牺牲，阵亡比例已经超过2003年的伊拉克战争和福克兰群岛（阿根廷称马尔维纳斯群岛，简称马岛——本网注）战争。
目前，英军仅负责阿富汗部队的培训，不直接参与战斗。
与此同时，增加SAS的行动可能引发人权担忧。7月，有报道称，SAS在阿富汗的一次夜间突袭行动中滥杀平民，并篡改行动报告，嫁祸给与他们并肩作战的阿富汗军队。
英国国防部正在调查数起显而易见的不法行为和可能涉及战争罪的行为。然而，皇家宪兵队在调查特种部队的不当行为时，遭遇巨大阻力。
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