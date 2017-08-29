中国将成“全球第一经济强国”：欧美韩感到焦虑

台媒称，中国大陆今年首次成为世界第一大的进口石油国，除了在战略原料上能影响价格，中国大陆在新科技、新制造上也在逐渐掌握发言权，要成为货真价实的“全球第一经济强国”。
据台湾中时电子报8月28日报道，最近从韩国媒体的报道中可以看出焦虑，除了因“萨德”问题而失去的中国大陆消费市场，连国际大订单都被陆企抢走，尽管全球的船舶有40%是中国大陆制造，但这次被抢走的上亿元人民币订单，是技术门槛非常高的超大型液化天然气运输船。
报道称，这显示除了“量大”，中国大陆造船业的技术也已今非昔比，韩国产业研究院预测，韩国造船业的竞争力最多只剩2年到3年，就会被中国大陆企业赶超。除了大型制造业，韩媒也特别关注ICT领域，中国大陆专利数已是韩国的5倍，更别说人工智能等新一代科技应用了，今年中国大陆电动车发展指数也首次跃居世界第一。
报道称，同样感到焦虑的，还有欧美的媒体。美国《福布斯》网站文章表示，在政府支持下，中国大陆的创投投资人已经快超过美国了。路透社文章也显示，中国大陆正逐步取代美国、成为全球最大石油进口国的油市需求主导地位，中国大陆在亚洲市场扮演“主宰角色”也正进一步巩固。
统计数据显示，中国大陆今年上半年原油进口量首次超越美国，平均每天855万桶，美国则为812万桶，全球油市重心由西方向东方转移，特别是上海准备推出原油期货交易市场，中国大陆将在全球油价的定价上扮演关键角色。
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