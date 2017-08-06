中印尼合办的消费电子展闭幕 成交金额逾3000万美元

由中国和印度尼西亚合作举办的2017印尼国际消费类电子展5日在雅加达国际展览中心闭幕。为期3天的展览吸引了1万多名观众，贸易洽谈成交金额超过3000万美元。
本次展览3日开幕，由中国深圳市走出去战略合作联盟和印尼工商会馆等机构联合举办，是中印尼第二次合作举办此类展览。展会面积约5000平方米，吸引了包括中国珠三角地区消费类电子行业企业在内的200多家国际知名科技和电子企业参加。
展览涵盖了个人电子、试听相关、无人系统、虚拟现实（VR）、3D打印、机器人等行业。除了商品展示，展会期间还举办了VR电竞比赛、无人机竞赛以及前沿技术交流讲座等活动。
据深圳市走出去战略合作联盟副会长孙天璐介绍，印尼消费电子产品市场增长迅速，潜力巨大，中印尼近年来在电子产品领域的合作持续升温。作为印尼乃至东南亚唯一的专业性全品类消费电子产品展会，展览为中国和东南亚国家的消费电子行业提供了一个交流和分享的平台。
随着中印尼双边关系的不断升温，两国经贸合作也日益深入。中国在连续多年保持印尼第一大贸易伙伴的同时，2016年从第九大投资来源国跃升为第三大投资来源国。
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