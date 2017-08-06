探访越南靠信任经营的无人超市

在越南首都河内阮文渠路的MAMA FANBOX无人自助超市里，客人选好食品后，根据扫描条形码显示的金额付现金，可以坐下来吃或直接带走……迄今，这家完全倚靠对顾客信任的无人超市已开了4家分店。
新华社记者日前在探访MAMA FANBOX超市阮文渠路分店时看到，消费者付款前需要在摄像头前展示一下自己所付的现金，然后将现金投入收银台上的箱子。34岁的超市老板陶庆协告诉记者：“看到我们招牌上的英文了吗？‘IN FAN WE TRUST’，我们靠的就是人与人之间的信任！”
陶庆协介绍说，付款时，顾客在对商品扫码后，电脑会提示顾客输入自己的电话和姓名，姓名可以不为实名，但电话一定要是真实的。如果你买的东西总价为9.5万越南盾（约合28元人民币），但你只有一张10万越南盾的钞票，没有零钱怎么办？没关系，顾客在向摄像头出示10万越南盾钞票后，将钞票与电脑打印出的带有顾客电话和名字的小票用超市提供的塑料袋装好，投到钱箱里。待当日店员从钱箱取出钱的时候，会将顾客多付钱的信息输入到电脑里，成为该顾客的“盒子基金”，顾客下次来消费的时候，系统会自动将这部分多付的钱扣除。
那么，有没有不给钱或少给钱的现象呢？陶庆协说，目前尚没有什么好的办法来防止此类情况的发生。但从已经开业的４家店的经营情况看，这种现象是非常少见的。一方面是因为店里装有摄像头，二是因为店里所售商品种类还不多，价格也比较便宜，损失在可承受的范围内。
陶庆协说：“我相信人的本性是善良的，我信任顾客，顾客因此也会相信我和我们的产品。”
MAMA FANBOX超市出售的商品包括饮料、巧克力、冰激凌等，全是由超市下属工厂生产的。陶庆协说，这些商品都是有机食品。如果想吃热的，店内有微波炉，顾客可以自己加热。
MAMA FANBOX的设计风格从外观上看更像一家咖啡馆。这家无人超市在阮文渠路的分店共有３层楼，和绝大多数越南城市房子一样是长条形布局，使用原木搭出穹顶的样子，每一层可容纳１０多人坐饮，二层还备有躺椅，供顾客休息。
MAMA FANBOX超市中用多种语言写明了自助购物的程序，还在收银台配有免费的急救药品，顾客如需要可自行取用。当店员通过摄像头看到店里的某类产品不足，便会来补货。
陶庆协还在店里配置了自拍杆，希望来这里的顾客能留下自己的照片，并上传至超市在社交媒体上的网页，他会把这些照片打印出来，作为各店的装饰。
陶庆协说，超市的生意很好，几个月内就开了４家分店，而且每一家都营利了。店里的客流高峰期是每天傍晚以后，会有几十位客人同时在店里消费。
说到开无人超市的初衷，陶庆协说，他曾在日本做软件工程师，看到当地有农民一大早将农产品放到无人超市里，客人们买后付钱，晚上农民去收钱的交易模式，觉得很受启发，便结合越南的特色，也开起了无人超市。
陶庆协表示，自己也了解中国移动支付软件的情况，希望日后也开发出一款类似的软件，更好地解决无人超市付款的相关问题。（新华社稿）
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