中国“和平列车”满载友谊与合作到老挝

“真是感谢！没想到这么幸运，我父亲的病这么快就看好了！”苏坎的儿子见父亲顺利完成手术，对中国“和平列车”军医连声感谢。
老挝人苏坎有多年吸烟史，且有心肺潜在疾病的表现，多年前患右侧腹股沟疝，为此先后做了两次疝修补手术，但手术后不久都复发。7月27日，中国－老挝“和平列车－2017”医疗服务活动开幕式刚一结束，“和平列车”医疗队专家就匆匆赶到手术室对67岁的苏坎进行会诊，手术后第三天，患者就治愈出院。
正如老挝人民军总后勤部卫生局局长波邢上校所言，不管在反抗外敌入侵的救国斗争时期，还是在当今国家的建设和发展时期，中国党、政府和人民一如既往地支持老方。
“这是中方第一次派出如此规模的医务人员来老挝工作，这充分体现了中国对老挝的无私奉献和诚挚友情。”波邢说。
7月25日，中国人民解放军赴老挝“和平列车”医疗队90名队员，包括20余个临床科室的34位知名专家教授，就已分别通过乘空军运输机、铁路和公路机动等方式，全部抵达老挝首都万象和老挝北部琅南塔省。
医疗队按照“把最优质的医疗服务带给老挝军民”的理念，制定了细致周密的义诊计划，规范就诊流程，印制多种常见病防治手册、病历登记本和体检手册，有序高效开展医疗服务活动。
7月27日下午开始，两支医疗队就分别为老挝军民开展以义诊、手术、体检、宣教等为主要内容的医疗服务活动，“和平列车”就诊处老挝军民络绎不绝。中老双方原定中国医疗队服务对象为2000余人次，但仅琅南塔帐篷医院就为2000多人次老挝军民提供了诊疗服务。
年轻的老挝妈妈坎努恩在电视上看到医疗队为官兵和群众免费看病的新闻后，一大早就带着自己发烧的孩子从80公里外赶过来：“早一点来帐篷医院，我的孩子就有希望早一点康复。”
73岁的琅南塔省军区退休干部沃恩患有严重的慢性阻塞性肺疾病，合并患有肺心病、糖尿病等，来到帐篷医院就诊时，情况已十分危急。经过多学科联合会诊，医疗队把他安排在留观病房接受抗感染、解除痉挛和祛痰等治疗，控制病情后便将他转移至病房条件相对宽松的省军区医院，并派医护专家带上相关药品前往治疗。
按照医疗队专家的治疗方案用药，沃恩8月2日上午已能自己从1000米外的家中走到帐篷医院复诊。一见到医疗队员，老人就激动地说：“我感谢中国医疗队救了我的命。”
中国消化科专家还在老挝进行了该国首例无痛胃肠镜检查。35岁的男患者普农因反复腹痛腹泻3年，7月31日找到中国军医就诊。中方专家进行了仔细的查体和问诊，并同老方胃镜室军医进行了沟通，为明确诊断需进行无痛胃肠镜检查。中老军医通力合作，顺利成功完成了无痛胃肠镜的操作。
中国医疗队专家还通过无痛胃肠镜检查前讲课、操作过程中手把手讲授，使老方消化内科、麻醉科人员掌握了该技术，为减轻患者痛苦、在该国推广无痛内镜技术奠定了坚实基础。
“中国专家水平高超、经验丰富，不仅尽心尽力为我们的官兵和群众看病，还深入科室参加专科会诊、进行疑难病历讨论、举办专科知识讲座，我们的医生从他们身上学到了很多新技术，这对我们提高医疗水平有很大帮助。”老挝人民军103医院院长坎鹏感慨地说。
据“和平列车”医疗服务活动军委机关指挥协调组负责人王达林介绍，此次在老挝开展医疗服务活动还将积极探索两国两军在医疗卫生领域方面的合作，为实现“打造人类命运共同体”这一崇高目标作出贡献。
此次“和平列车”带来了由中国人民解放军昆明总医院援建老挝人民军103医院的临床技能培训中心。该中心揭牌仪式8月2日在万象举行，这标志着老挝人民军卫生系统第一个临床技能培训中心正式成立。
作为我军首次在境外开展的医疗服务活动，“和平列车”在老挝得到了各方肯定。中国驻老挝大使王文天表示，此次义诊活动体现了中国军队和人民对老军和人民的友好情谊。
今年8月1日恰逢中国人民解放军建军90周年。“和平列车”医疗队与老挝人民军举办了生动的联谊会，两军官兵还一起拿起毛笔，写下美好祝愿。
“中国人民解放军是维护世界和地区和平的重要力量，感谢中国上世纪60年代以来对老挝的无私支持和帮助，感谢中国卫生系统一如既往对我们的援助。”老挝人民军总后勤部部长温康到中国医疗队体检后说。（新华社稿）
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