俄两艘新潜艇加入地中海编队 可发射导弹打击IS

“今日俄罗斯”电视台网站8月28日发表了题为《两艘低噪音潜艇将加入俄罗斯海军地中海作战编队》的报道。
俄罗斯海军说，两艘全新柴电潜艇（据称为所属级别中噪音最小的潜艇）已经抵达地中海，旨在支援在叙利亚沿海开展作战行动的黑海舰队作战编队。
这两艘非核潜艇分别以俄罗斯两座城市命名，为“科尔皮诺”号和“大诺夫哥罗德”号，建造地点为圣彼得堡。这两艘潜艇于8月初从波罗的海起航。
黑海舰队发言人维亚切斯拉夫·特鲁哈切夫上校周一对俄罗斯新闻社说：“黑海舰队两艘最新的柴电潜艇——‘科尔皮诺’号和‘大诺夫哥罗德’号——已经从波罗的海出发，抵达地中海。”
这名军官说，这两艘潜艇将会加入海军部署在地中海的作战编队，但没有给出详细说明。
“科尔皮诺”号和“大诺夫哥罗德”号在俄罗斯被称为“636.3项目”，而在西方则被称为“‘基洛’级潜艇改进型”。这两艘潜艇于今年年初在圣彼得堡海军部造船厂正式入役黑海舰队。
这种先进的攻击型潜艇主要是针对较浅水域的反舰和反潜作战。据公开消息，这两艘潜艇的特色包括升级后的声呐系统和533毫米鱼雷。这两艘潜艇可以布雷，也可以通过鱼雷发射管发射“口径”-NK巡航导弹。
“基洛”级潜艇改进型已经在世界各国海军中受到欢迎，因为这些潜艇的隐身性能得到增强，并且其设计的有效性也经受住了时间的考验。
俄罗斯海军正在使用的“基洛”级潜艇大约有28艘，未来几年还会有6艘开始服役。
从最初在叙利亚开展反恐行动以来，俄罗斯一直在地中海部署有海军部队。这支作战编队由俄罗斯的最新军舰和多艘辅助舰船组成。
6月初，黑海舰队宣称，已经派遣15艘军舰，包括“格里戈罗维奇海军上将”号和“埃森海军上将”号护卫舰、“敏捷”号轻型护卫舰以及“克拉斯诺达尔”号潜艇。
分配给地中海作战编队的还有3艘大型登陆舰——“凯撒·库尼科夫”号、“尼古拉·菲利琴科夫”号和“亚速”号——以及多艘扫雷舰和一艘油轮等。
去年11月，这支作战编队的战斗力达到顶峰。当时，俄罗斯航空母舰“库兹涅佐夫海军元帅”号从其基地出发，在经历长达数周的旅程后抵达该地区。
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